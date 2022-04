Chi tiêu quốc phòng của thế giới cao nhất từ trước tới nay

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), bất chấp đại dịch COVID-19 hoành hành, năm 2021, chi tiêu quốc phòng toàn cầu là 2.100 tỷ USD - cao nhất mọi thời đại.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ di chuyển trên Đại Tây Dương. Ảnh: AFP/TTXVN

Năm nước chi tiêu quân sự hàng đầu - Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và Nga - chiếm 62% chi tiêu quân sự toàn cầu. Ấn Độ là quốc gia chi tiêu quân sự cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Dẫn số liệu công bố ngày 25/4, phóng viên TTXVN tại New Delhi cho biết chi tiêu quân sự của Ấn Độ lên tới 76,6 tỷ USD, tăng 0,9% so với năm 2020 và 33% so với năm 2012. Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra và tranh chấp biên giới với Trung Quốc và Pakistan đôi khi bùng phát thành các cuộc đụng độ vũ trang, Ấn Độ đã ưu tiên hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và tự lực sản xuất vũ khí.

Mỹ chiếm 38% chi tiêu quân sự toàn cầu và Trung Quốc chiếm khoảng 14% trong khi Anh tăng hai bậc, chi 68,4 tỷ USD vào năm 2021. Báo cáo lưu ý rằng chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng 27 năm liên tiếp.

Tương tự, Nga cũng gia tăng chi tiêu quân sự trong năm thứ ba liên tiếp. Báo cáo của SIPRI lưu ý, bất chấp sự sụt giảm chi tiêu quân sự trong giai đoạn 2016 - 2019 do các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea, nguồn thu từ dầu và khí đốt cao đã giúp Moskva tăng mạnh chi tiêu vào năm 2021.

Tại Ukraine, mặc dù chi tiêu quân sự năm 2021 giảm xuống còn 5,9 tỷ USD, nhưng vẫn chiếm 3,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Theo Báo Tin tức