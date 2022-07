Tài liệu mới phơi bày các cuộc chiến bí mật của Mỹ

Theo tổ chức báo chí tự do The Intercept, Washington đã tiến hành ít nhất 23 cuộc chiến tranh ủy nhiệm trên khắp thế giới.

Các binh sĩ mặc trang phục ngụy trang khi làm nhiệm vụ trong rừng. Ảnh minh họa: Getty Images

Ngày 1/7, The Intercept trích dẫn các nguồn tài liệu chưa từng được công bố cho hay Washington đã sử dụng một cơ quan bí mật tên là “127e” để phát động ít hàng chục cuộc chiến tranh ủy nhiệm kể từ năm 2017.

The Intercept đã thu thập được những tài liệu trên thông qua Đạo luật Tự do Thông tin và sau đó trao đổi lại với các quan chức hàng đầu có am hiểu về các cuộc chiến trên.

Cụ thể, các tài liệu chỉ ra Lầu Năm Góc đã khởi động 23 chương trình 127e riêng biệt trên toàn cầu từ năm 2017 đến năm 2020, tiêu tốn 310 triệu USD. Có ít nhất 14 chương trình trong số đó diễn ra tại Trung Đông và châu Á – Thái Bình Dương.

Theo giải thích của The Intercept, 127e là một trong số các cơ quan tuyệt mật được Quốc hội Mỹ trao quyền cho Bộ Quốc phòng trong hai thập kỷ qua. 127e cho phép lính biệt kích Mỹ tiến hành hoạt động chống khủng bố không thường xuyên trên khắp thế giới cùng các lực lượng đối tác nước ngoài mà ít bị giám sát.

Chương trình này cho phép Mỹ trang bị, huấn luyện và cung cấp thông tin tình báo cho các lực lượng nước ngoài. Tuy nhiên, không giống như những chương trình hợp tác đa phương truyền thống nhằm xây dựng sức mạnh cho các nước đối tác, các lực lượng được ủy nhiệm sẽ hành động theo chỉ đạo của Mỹ và thực hiện các nhiệm vụ để chống lại kẻ thù của Mỹ.

Theo The Intercept, hầu hết thông tin về các hoạt động trên được chia sẻ với rất ít thành viên Quốc hội hoặc các quan chức Bộ Ngoại giao. Nhìn chung, mọi người không biết các cuộc chiến tranh ủy nhiệm được tiến hành ở đâu, hay tần suất, mục tiêu của chúng, hoặc thậm chí danh tính của các lực lượng nước ngoài mà Mỹ hợp tác.

Nhiều người cảnh báo rằng chiến tranh ủy nhiệm có thể dẫn đến nguy cơ leo thang quân sự không lường trước, cũng như lôi kéo Mỹ vào hơn một chục cuộc xung đột trên khắp thế giới. Bởi lẽ, 127e không cho phép bất kỳ sự giám sát hay can thiệt nào từ các quan chức đối ngoại.

Tổ chức báo chí The Intercept khẳng định những tài liệu mới trên đã làm sáng tỏ hơn về chương trình 127e, nhưng hầu như công chúng và các thành viên Quốc hội Mỹ vẫn chưa được biết đến chúng.

Một quan chức Chính phủ Mỹ quen thuộc với chương trình 127e - người yêu cầu giấu tên - nói với The Intercept rằng hầu hết thành viên quốc hội thậm chí không có quyền xem báo cáo về 127e. Nhân vật này giải thích: “Nó được thiết kế để ngăn chặn hoạt động giám sát”.

Theo Đức Trí/Báo Tin tức (RT)