Cầu thủ người Hà Tĩnh dự giải U16 Đông Nam Á

Đội tuyển U16 Việt Nam vừa lên đường sang Indonesia tham dự Giải vô địch bóng đá U16 Đông Nam Á. Trong số 28 cầu thủ được Ban huấn luyện lựa chọn, có tiền vệ Lê Đình Long Vũ đến từ tỉnh Hà Tĩnh.

Long Vũ sinh năm 2006 tại thôn Thắng Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Là con trai út trong gia đình có 5 chị em, tuổi thơ của Long Vũ gắn bó với trái bóng tròn cùng những người bạn trên sân bóng làng.

Long Vũ tập luyện trong màu áo U16 Việt Nam. Ảnh Sỹ Hiếu.

Năm 2016, lúc vừa tròn 10 tuổi, Lê Đình Long Vũ lần đầu tiên được gọi vào đội bóng huyện Thạch Hà. Tại đây, Vũ và các thành viên đội bóng đã giành ngôi vô địch Giải bóng đá nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh. Một năm sau, đội bóng huyện Thạch Hà do Long Vũ làm đội trưởng đã giành huy chương đồng Giải bóng đá nhi đồng tỉnh.

Tháng 8 năm 2017, Lê Đình Long Vũ tham gia đội bóng U11 PTF Hà Tĩnh tranh tài tại Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc cúp Fami Kid tổ chức ở thành phố Đà Nẵng. Mặc dù U11 Hà Tĩnh phải nhận thất bại 0-3 trước U11 Sông Lam Nghệ An ở trận tứ kết, tuy nhiên những gì mà Long Vũ thể hiện đã thuyết phục được tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An. Kết thúc giải đấu, em được ban huấn luyện đội Sông Lam Nghệ An mời ra thử việc và trở thành cầu thủ của lò đào tạo trẻ xứ Nghệ.

Tháng 7 năm 2019, VCK U13 Quốc gia được tổ chức trên sân Vinh - Nghệ An. Với lợi thế chủ nhà và dàn cầu thủ chất lượng, U13 Sông Lam Nghệ An đã lần lượt đánh bại U13 Đà Nẵng, U13 SLF Thành Vinh trong trận bán kết và chung kết để lên ngôi vô địch. Trên hành trình đáng nhớ đó, Long Vũ đá chính ở vị trí trung vệ, góp phần tạo nên bức tường vững chắc án ngữ trước khung thành U13 Sông Lam Nghệ An.

Long Vũ (áo vàng) trong trận gặp U15 TP Hồ Chí Minh, VCK giải U15 Quốc gia 2020

Cũng trong năm ấy, Lê Đình Long Vũ được đôn lên tập cùng U15 Sông Lam Nghệ An để chuẩn bị đá giải U15 Quốc gia 2020. Nhận thấy điểm mạnh của Vũ là bứt tốc và tạt cánh tốt, thầy Nguyễn Ngọc Anh quyết định đẩy Long Vũ lên thử nghiệm đá tiền vệ cánh phải. Tại vị trí mới, cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh ngay lập tức thích nghi và phát huy hiệu quả sở trường của mình, trở thành mũi tấn công quan trọng của U15 Sông Lam Nghệ An.

Vòng chung kết giải U15 Quốc gia 2020 tại sân Gò Đậu (Bình Dương) chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ cánh Lê Đình Long Vũ. Đặc biệt trong trận khai mạc gặp U15 TP. Hồ Chí Minh, cầu thủ số 16 có một ngày thi đấu chói sáng. Cả 3 bàn thắng của U15 SLNA ở trận đấu này đều in dấu giày của Long Vũ.

Thường xuyên “làm khổ” hậu vệ biên đối phương bằng các tình huống vặn sườn qua người rồi dốc bóng nhanh bên phía cánh phải để căng ngang vào trong khu vực cấm địa, Long Vũ dù không ghi được bàn thắng nào nhưng vẫn có 2 đường kiến tạo và mang về một quả penalty cho đồng đội lập công. Gặp U15 PVF ở trận bán kết, U15 Sông Lam Nghệ An để thua sau loạt sút luân lưu 11m và nhận tấm huy chương đồng giải U15 Quốc gia 2020.

Long Vũ (hàng đầu, thứ hai từ phải sang) trong màu áo U17 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức.

Sở hữu chiều cao 1m70, bên cạnh khả năng kiến tạo, tạt bóng, cầu thủ này cũng mạnh ở khả năng không chiến. Việc thi đấu nổi bật ở giải U15 Quốc gia giúp Long Vũ lọt vào mắt xanh của chuyên gia Hans Jurgen Gede và vinh dự được gọi lên đội tuyển U17 Việt Nam đi tập huấn tại nước Đức.

Trong quá trình tập huấn, Lê Đình Long Vũ và các cầu thủ U17 Việt Nam đã được ghé thăm, tập luyện rồi lần lượt thi đấu giao hữu với các đội trẻ của 4 câu lạc bộ danh tiếng của Đức gồm Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, FC Koln và Borussia Monchengladbach. Đặc biệt, trên đất nước từng 4 lần vô địch thế giới và 3 lần vô địch châu Âu, Long Vũ đã ghi 2 bàn thắng “để đời” vào lưới U17 Koln International và U17 Monchengladbach.

Trở về Việt Nam, Lê Đình Long Vũ tiếp tục khoác áo U17 Sông Lam Nghệ An đá vòng loại giải U17 Quốc gia 2022 tại Huế từ ngày 6 đến 29 tháng 6. Phong độ ổn định sau chuyến đi tập huấn tại Đức, Long Vũ thi đấu nổi bật trên hàng công và ghi 3 bàn thắng cho U17 SLNA sau 8 trận, góp phần giúp đội bóng trẻ xứ Nghệ lọt vào Vòng chung kết U17 Quốc gia.

Kết thúc vòng loại U17 QG, cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh được HLV Nguyễn Quốc Tuấn triệu tập lên đội tuyển U16 Việt Nam đá giải Vô địch U16 Đông Nam Á. Được biết, Long Vũ là một trong ba cầu thủ đi “du học châu Âu” nằm trong danh sách U16 Việt Nam đá giải U16 này.

Trong thời gian rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, U16 Việt Nam đã có 3 trận thử lửa với các quân xanh chất lượng, lần lượt gặp U19 Hà Nội (thua 1-3), U19 CAND (thắng 6-4) và U19 Viettel (hòa 2-2).

Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 31/7-13/8 tại Indonesia. Theo kết quả bắt thăm, U16 Việt Nam nằm ở bảng A với chủ nhà Indonesia, Philippines và Singapore. Bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Timor Leste, Lào, Brunei và đương kim vô địch Malaysia.

Văn Vũ