9 tháng, Đức Thọ có 15/23 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch

9 tháng năm 2022, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có 15/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách đạt khá.

Chủ trì hội nghị

Sáng 26/9, UBND huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

9 tháng năm 2022, huyện Đức Thọ có 15/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp chiếm 19% (giảm 1,8%); công nghiệp - xây dựng chiếm 39% (giảm 0,2%); thương mại - dịch vụ 42% (tăng 2%) so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách đạt 147,504 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch huyện giao và 81,9% kế hoạch tỉnh giao.

Nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh địa phương tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ. Trong 9 tháng, huyện đã ban hành chính sách, kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2022”; xây dựng 100 vườn mẫu; chỉnh trang, cải tạo 1.100 vườn hộ, 410 vườn tạp; 7.000 hộ sắp xếp chỉnh trang nhà cửa gọn gàng ngăn nắp.

Đức Thọ có thêm 18 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu, nâng tổng số toàn huyện có 109/142 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu. Có 18 ý tưởng đăng ký tham gia xây dựng sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm được tỉnh chấp thuận đủ điều kiện tham gia chương trình OCOP năm 2022.

Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng Trần Xuân Thạch đề nghị các địa phương khẩn trương nhận xi măng hỗ trợ của Nhà nước nhằm phục vụ xây dựng đường GTNT, kênh mương nội đồng như đã đăng ký từ đầu năm.

Huyện cũng tập trung chỉ đạo các tổ dân phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Đến nay, 13/13 tổ dân phố ở thị trấn Đức Thọ cơ bản đạt từ 10 - 12 tiêu chí (trên tổng số 16 tiêu chí) đô thị văn minh.

Đức Thọ cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai theo hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban chỉ đạo 22 tỉnh. Đến nay, đã khởi công xây dựng 308 nhà, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 303 nhà.

Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, huyện đã thực hiện 21 dự án, trong đó 15 dự án được chuyển tiếp từ các năm trước và 6 công trình khởi công mới. Tổng kinh phí đầu tư các dự án đạt 331,712 tỷ đồng.

Các địa phương cũng chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân. GD&ĐT đạt kết quả khá toàn diện, có 207 em được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh; 2 giáo viên đạt giải cấp tỉnh; học sinh giỏi lớp 9 xếp thứ 3 toàn tỉnh; kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 xếp thứ 2 toàn tỉnh. Quốc phòng - An ninh được giữ vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo.

Ông Trần Tình - Chủ tịch UBND xã Đức Đồng nêu một số khó khăn mà địa phương phải đối mặt trong công tác xây dựng NTM nâng cao.

Đặc biệt, trong 9 tháng, huyện đã siết chặt và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn. Địa phương đã bắt giữ 11 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam, chuyển UBND tỉnh ra quyết định tịch thu, bán đấu giá các phương tiện vi phạm sung công quỹ hàng tỷ đồng.

Quý IV/2022, Đức Thọ tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và các xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư mẫu, đô thị văn minh; tập trung cho công tác thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra.

Theo đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng chống dịch COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho các lứa tuổi; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn gắn với xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung quyết liệt cho các nhiệm vụ trọng tâm của huyện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo khung kế hoạch. Tập trung cao cho công tác thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn kết luận hội nghị

Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đức Phú