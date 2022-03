Bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện ở Nghi Xuân

Công an Hà Tĩnh vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về việc luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng Công an huyện.