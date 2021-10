Can Lộc tiếp tục quan tâm, siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị Can Lộc tiếp tục quan tâm, siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; thực hiện việc quản lý các mỏ vật liệu theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Chiều 21/10, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh với UBND huyện Can Lộc về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Can Lộc đã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII. Theo đó, nội dung đề cập đến việc triển khai các dự án đầu tư; giải quyết tình trạng cấp đất trái thẩm quyền, đất có nguồn gốc trước năm 1980; thực trạng và giải pháp xử lý đối với tình trạng đấu giá các lô đất bám đường mà không được đầu tư hạ tầng, không quy hoạch; việc triển khai một số dự án về hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch; kết quả xử lý các tài sản công gắn liền với đất dôi dư sau sáp nhập xã, thôn, xóm, trường học...

Hiện nay, trên địa bàn huyện Can Lộc đang tồn tại tình trạng nhiều dự án đầu tư đã được cấp đất khá lâu nhưng chậm tiến độ theo cam kết như: Đầu tư, khai thác hạ tầng khu thương mại, dịch vụ và sản xuất tập trung phía Bắc đường ĐT.548 xã Tùng Lộc; Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc; Trường Mầm non tư thục Can Lộc tại thị trấn Nghèn...

Liên quan đến các dự án chậm tiến độ này, huyện Can Lộc đã có những kiến nghị cụ thể với tỉnh để sớm có giải pháp xử lý theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong báo cáo một số nội dung với đoàn giám sát.

Đối với kết quả, tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là giải quyết việc cấp đất trái thẩm quyền, đất có nguồn gốc trước năm 1980, hiện nay, trên địa bàn huyện còn 329 trường hợp giao đất sai thẩm quyền chưa được cấp giấy.

Từ đầu năm đến tháng 9/2021, Can Lộc đã tiếp nhận và xử lý 266 trường hợp công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980.

Đoàn giám sát đi khảo sát thực tế tại mỏ đất san lấp đồi Ba Hốp, thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc.

Theo báo cáo của huyện Can Lộc, khó khăn trong giải quyết việc cấp đất trái thẩm quyền, đất có nguồn gốc trước năm 1980 là do một số địa phương không lưu trữ hồ sơ đầy đủ như: bản đồ 299, sổ mục kê … do đó, khi thực hiện việc công nhận lại thì không có đầy đủ cơ sở pháp lý để chứng minh nguồn gốc sử dụng mà phải tổ chức họp lấy ý kiến Nhân dân…

Đoàn kiểm tra thực tế kết quả xử lý việc trang trại chăn nuôi bò sữa Đồng Minh Nguyên chuyển sang chăn nuôi lợn thịt gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt đối với thôn Văn Minh và thôn Trà Liên, xã Thường Nga…

Tình trạng đấu giá các lô đất bám đường mà không được đầu tư hạ tầng, không quy hoạch thành các cụm dân cư trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ vẫn xảy ra ở một số địa phương như: Quang Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc.

Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp đầu tư (Sở Kế hoạch & Đầu tư) Đậu Xuân Hải phân tích các nguyên nhân dẫn đến các dự án chậm tiến độ.

Đối với các khu vực đã có quy hoạch tổng mặt bằng phân lô đất ở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa đấu giá, cấp đất, huyện yêu cầu UBND xã, thị trấn tổ chức kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây hạ tầng quỹ đất để bán đấu giá đất ở.

Đối với những khu vực quy hoạch đất ở đã đấu giá nhưng chưa có hạ tầng kỹ thuật, huyện yêu cầu UBND xã huy động các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo quyền lợi của người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa: Địa phương cần có sự quan tâm các dự án về nước sạch tại hồ Vực Trống và Nhà máy Nước sạch Trại Tiểu.

Tại buổi làm việc, huyện Can Lộc cũng đã báo cáo rõ các nội dung liên quan đến việc tổ chức đấu giá mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn; kết quả xử lý tình trạng trang trại chăn nuôi bò sữa Đồng Minh Nguyên chuyển sang chăn nuôi lợn thịt gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt đối với thôn Văn Minh và thôn Trà Liên, xã Thường Nga…

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) Nguyễn Thị Thúy Nga: Đề nghị huyện làm rõ thêm việc xử lý các tài sản công gắn liền với đất dôi dư sau sáp nhập xã, thôn, xóm, trường học và việc công nhận diện tích đất ở cho các thửa đất có nguồn gốc trước 18/12/1980 trên địa bàn.

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, nhất là liên quan đến năng lực của các nhà đầu tư tại một số dự án; kỹ năng đàm phán, thỏa thuận của nhà đầu tư hạn chế, một số hộ dân chưa phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án;...

Các ý kiến cũng đề nghị địa phương quan tâm các dự án về nước sạch, vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông; có các giải pháp khắc phục tình trạng đấu giá các lô đất bám đường mà không được đầu tư hạ tầng...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị, đối với dự án chậm tiến độ, huyện Can Lộc cần sớm có báo cáo chi tiết, cụ thể để đoàn giám sát báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh vào đầu tháng 12/2021. Huyện cần quan tâm, siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; việc quản lý các mỏ cần phải thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đối với dự án trang trại chăn nuôi bò sữa Đồng Minh Nguyên chuyển sang chăn nuôi lợn thịt gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại thôn Văn Minh và thôn Trà Liên, xã Thường Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, qua khảo sát thực tế cho thấy dự án không đạt được mục tiêu đề ra, gây lãng phí đất đai. Vì vậy, huyện cần quan tâm, cùng với doanh nghiệp có giải pháp tháo gỡ để sử dụng hiệu quả đất đai, đảm bảo môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Phúc Quang