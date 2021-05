Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2021

THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2021 - PHẬT LỊCH 2565 Trong niềm hân hoan của Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565; thay mặt lãnh đạo tỉnh nhà, tôi trân trọng gửi tới các vị Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565 trang nghiêm, long trọng, an toàn và thành công viên mãn. Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã tác động không nhỏ đến kinh tế, văn hóa - xã hội và các hoạt động tôn giáo. Phát huy truyền thống “đồng hành cùng dân tộc”, trong thời gian qua, các cấp Giáo hội và đồng bào Phật tử trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng, chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền và Nhân dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể trong cộng đồng và cơ sở tôn giáo, góp phần kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; tham gia cứu trợ thiên tai, các chương trình an sinh xã hội và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong niềm vui chào mừng Đại lễ Phật đản 2021, tôi tin tưởng rằng quý vị chức sắc và đồng bào Phật tử tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng các phong trào, các chủ trương, chính sách của tỉnh góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh để thiết thực chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022-2027). Một lần nữa, kính chúc các vị Tăng, Ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật, đoàn kết, thắm tình đồng đạo; đồng thời, mong muốn quý vị chức sắc, Phật tử, các cơ sở thờ tự Phật giáo tiếp tục thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế và các cơ quan chức năng, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Trọng Hải