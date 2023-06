Chủ tịch UBND tỉnh ra công điện đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ hè thu

Công điện nhấn mạnh, các địa phương của Hà Tĩnh cần thực hiện tốt phương châm “lúa chín đến đâu thì thu hoạch nhanh gọn đến đó”, phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/5/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký công điện về việc đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ hè thu 2023 và chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan đi kiểm tra công tác thu hoạch lúa xuân ở Can Lộc.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, đến ngày 21/5/2023 toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 26.977/59.384 ha đạt 45,4% diện tích gieo cấy. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ chiều ngày 23 đến sáng 24/5 có thể có giông lốc; từ 24-29/5, thời tiết chuyển mát, ít nắng, có những ngày có mưa to. Hiện tượng El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Trong điều kiện ảnh hưởng của El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trên địa bàn toàn tỉnh, phổ biến từ 25-50%. Hiện tại, lượng nước tích trữ trên các hồ thủy lợi lớn chỉ đạt trung bình khoảng từ 50 đến 60% dung tích thiết kế.

Với các nhận định tác động đến khí tượng, thủy văn của hiện tượng El Nino và dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi hiện tại, tình trạng hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra trong thời gian mùa khô năm 2023 và nguy cơ xảy ra ở cấp độ cao trên phạm vi rộng và kéo dài ở một số địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Để kịp thời thu hoạch nhanh gọn lúa vụ xuân và triển khai sản xuất vụ hè thu 2023 đúng lịch thời vụ, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo phòng NN&PTNT/phòng kinh tế, UBND các xã, phường, thị trấn huy động tối đa máy gặt đập để thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, với phương châm “lúa chín đến đâu thì thu hoạch nhanh gọn đến đó”, phấn đấu thu hoạch lúa vụ xuân xong trước ngày 28/5/2023.

Các địa phương ở Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới để đẩy nhanh thu hoạch lúa vụ xuân 2023.

Đồng thời, huy động mọi điều kiện nhân lực, phương tiện, máy móc tiến hành làm đất để gieo cấy lúa vụ hè thu 2023 đúng lịch thời vụ, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Chỉ đạo chấp hành nghiêm lịch thời vụ, với phương châm lấy nước điều hành thời vụ, tập trung gieo cấy lúa vụ hè thu đồng loạt, đảm bảo thời vụ gieo cấy kết thúc trước 10/6, trổ bông 5 - 10/8 và thu hoạch trước ngày 15/9 để tránh bão lũ cuối vụ. Rà soát, cân đối nguồn giống, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hàng hoá vật tư nông nghiệp, kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất.

Phối hợp với công ty TNHH MTV thủy lợi trên địa bàn rà soát, cân đối nguồn nước, thống nhất kế hoạch, thời gian mở nước, bơm nước; thường xuyên tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm; chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, các địa phương, đơn vị quản lý trạm bơm chủ động phối hợp với chi nhánh điện trên địa bàn để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm bơm.

Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và phân công cán bộ các phòng, ban trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chống hạn khi hạn hán xảy ra. Cử cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân 2023 và triển khai vụ hè thu 2023 đảm bảo quy trình kỹ thuật, thời vụ.

Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc ngành đôn đốc, theo dõi tiến độ thu hoạch lúa xuân; phân công cán bộ phối hợp với các địa phương hướng dẫn, đôn đốc triển khai sản xuất vụ hè thu đảm bảo quy trình kỹ thuật và lịch thời vụ. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chỉ đạo các công ty TNHH MTV thủy lợi phối hợp chặt chẽ với các địa phương để cung cấp đủ nước; có phương án cấp nước hợp lý, ưu tiên những vùng cuối kênh, khó khăn về nguồn nước; phân công cán bộ bám sát cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, hướng dẫn điều tiết nước tại các hồ chứa thủy lợi, quản lý nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sử dụng nước phù hợp đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất.

Phối hợp với các địa phương rà soát, xác định các vùng có thể chủ động được nguồn nước, vùng có nguy cơ cao bị hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, trên cơ sở đó hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, sản xuất phù hợp, hạn chế nguy cơ bị thiệt hại do hạn hán, thiếu nước.

Các Công ty TNHH MTV thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, tổ chức kiểm kê đánh giá, cân đối nguồn nước của từng công trình hồ chứa được giao quản lý trên địa bàn, phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp cấp bách chống hạn cho các diện tích bị hạn, trong công tác điều tiết, phân phối nước phải hợp lý, tiết kiệm, không để hiện tượng thất thoát nước hoặc lấy nước tràn lan gây lãng phí, tăng cường công tác quản lý vận hành nhằm giảm tổn thất nước. Tổ chức vận hành đóng mở các cửa cống ngăn mặn, giữ ngọt hợp lý, theo giõi, quan trắc, kiểm soát độ mặn để tạo nguồn nước đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất, dân sinh. Phối hợp với Điện lực tỉnh có phương án đảm bảo nguồn điện phục vụ các trạm bơm tưới.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã; công an các xã, phường, thị trấn theo dõi, nắm bắt tình hình và xử lý nghiêm các trường hợp bảo kê, nâng giá gặt đập liên hợp, giá làm đất tại các địa phương.

Sở TT&TT hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT thường xuyên tuyên truyền về tình hình thời tiết, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ hè thu. Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường công tác thông tin về tình hình thời tiết, về việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ hè thu.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố, thị xã vận động, hỗ trợ Nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân kịp thời và triển khai sản xuất vụ hè thu đảm bảo thời vụ nhằm né tránh thiên tai, giành thắng lợi toàn diện...

Thùy Như-Hà Anh