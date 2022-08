Hà Tĩnh ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, nâng cao Chỉ số PAR Index, SIPAS năm 2022

Năm 2021, Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh tăng 3,3 điểm và 8 bậc so với năm 2020, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt 9,12 điểm, chiếm tỷ lệ 91,17%; xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 6 bậc so với năm 2020) và xếp thứ 1/6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Mặc dù chỉ số cải cách hành chính có sự tăng bậc nhưng một số lĩnh vực, nội dung lại giảm bậc, giảm điểm so với năm 2020 như: cải cách thủ tục hành chính (giảm 0,52 điểm và giảm 31 bậc); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (giảm 0,39 điểm; giảm 12 bậc). Một số tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số cải cách hành chính ở một số nội dung, lĩnh vực chưa đạt điểm tối đa. Chỉ số SIPAS tuy tăng bậc nhưng một số yếu tố cơ bản lại giảm điểm so với năm 2020 như: “thủ tục hành chính", “kết quả dịch vụ công”.