Hà Tĩnh tăng cường dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích mùa dịch Covid-19

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ghi nhận số lượng tổ chức, cá nhân giao dịch giảm, trong khi đó tỷ lệ giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tăng.

Khung giờ 9h - 10h30 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) thường là thời gian cao điểm giao dịch thủ tục hành chính (TTHC) trong ngày làm việc hành chính.

Thế nhưng, hơn 1 tháng nay, khi diễn biến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với sự tuyên truyền mạnh mẽ của Trung tâm và những nỗ lực hướng dẫn, cung ứng DVCTT, nộp hồ sơ qua dịch vụ BCCI nên khoảng thời gian này rất ít người đến giao dịch, thậm chí các thời điểm khác trong ngày còn không có khách.

Thời điểm này, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, lượng khách đến giao dịch thực tế rất ít, thậm chí cả trong các khung giờ cao điểm.

Tuy nhiên, không vì thế mà khối lượng công việc của các cán bộ, chuyên viên ở đây giảm mà ngược lại số lượng công việc của họ vẫn duy trì. Thậm chí, còn nhiều hơn bởi thời gian này các chuyên viên tiếp nhận rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn từ các cá nhân, tổ chức đề nghị được hướng dẫn sử dụng DVCTT.

Chị Lê Thị Lệ Hằng - chuyên viên Sở Y tế làm việc tại Trung tâm giải quyết các hồ sơ thủ tục qua DVTCC.

Chị Lê Thị Lệ Hằng - chuyên viên Sở Y tế làm việc tại Trung tâm chia sẻ: “Gần 2 tháng nay, số lượng hồ sơ trực tuyến tăng hơn so với các thời điểm trước khoảng 20%. Để hạn chế tập trung đông người nơi giao dịch TTHC, bản thân tôi cũng chủ động liên hệ với các tổ chức và hướng dẫn họ nộp hồ sơ trực tuyến; phí và lệ phí chuyển khoản.

Đối với một số ít cá nhân trực tiếp đến giao dịch, sau khi xử lý hồ sơ, tôi hướng dẫn họ về DVCTT và BCCI để thuận tiện trong công việc, đặc biệt trong thời điểm dịch. Việc trả hồ sơ cũng được thực hiện 100% qua BCCI”.

Ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lĩnh vực chiếm khá lớn hồ sơ giao dịch trực tiếp nhưng thời điểm này, theo chị Phạm Thị Hạnh - chuyên viên Sở TN&MT: “Trong quý I, chúng tôi nhận tổng 179 hồ sơ, ngoài một số hồ sơ do đặc thù phải nhận trực tiếp thì phần lớn đã được chuyển qua hình thức nhận trực tuyến với hơn 70 hồ sơ. Đây có thể ghi nhận là thời điểm có số hồ sơ qua DVCTT lớn nhất từ trước đến nay”.

Thi thoảng mới có khách giao dịch .

Theo thống kê trên cổng dịch vụ công tỉnh, tổng số hồ sơ nhận giải quyết tại Trung tâm trong 3 tháng đầu năm là 5.846 hồ sơ. Trong đó, số kỳ trước chuyển qua là 1.033 hồ sơ; số tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích là 4.247 hồ sơ; số mới tiếp nhận trực tuyến là 566 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 11,76%.

So sánh về tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến của 3 tháng đầu năm 2020 so với trung bình năm 2019 tăng gần 4%. So với cùng kỳ năm ngoái (tháng 3/2019) thì tăng hơn 8%.

Khi đến giao dịch tại Trung tâm, các tổ chức, cá nhân đều được yêu cầu thực hiện quy định bắt buộc là đeo khẩu trang và rửa tay trước khi giao dịch.

Nhằm góp phần hạn chế dịch bệnh, nhiều sở, ngành tại Trung tâm đã ban hành các văn bản đẩy mạnh DVCTT, BCCI như Sở Y tế, Sở TN&MT, BQL Khu kinh tế tỉnh... nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người mà vẫn tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Các văn bản cũng hướng dẫn cụ thể các thao tác đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến; công bố danh sách các thủ tục DVCTT mức độ 3, mức độ 4. Thậm chí ở văn bản của Sở Y tế còn thông báo tạm ngừng tiếp nhận trực tiếp đối với một số TTHC đã công bố cung ứng DVCTT mức độ 3, 4.

Ngoài ra, thời gian này, khi đến giao dịch tại Trung tâm, các tổ chức, cá nhân đều được yêu cầu thực hiện quy định bắt buộc là đeo khẩu trang khi vào cơ quan. Trung tâm cũng đặt các bàn nước rửa tay khô để tổ chức, cá nhân tiện sử dụng; dán các tấm poster tuyên truyền phòng, chống dịch ở những nơi dễ thấy, trang bị đầy đủ khẩu trang cho công chức làm việc tại Trung tâm.

Ông Hoàng Tùng Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: “Để hạn ngăn chặn bệnh đang diễn biến phức tạp thì việc hạn chế tiếp xúc nơi đông người được coi là một trong những biện pháp phòng tránh hữu hiệu. Không chỉ thế, việc nộp hồ sơ qua DVCTT, BCCI còn giúp người dân tiết kiệm được thời gian, giảm tải việc tiếp công dân, giảm chi phí phát sinh cho các cơ quan công quyền. Sau khi nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ đến khi hoàn tất.

Chúng tôi khuyến nghị các tổ chức, cá nhân nên nhanh chóng tiếp cận, tăng cường sử dụng và nộp hồ sơ qua DVCTT, BCCI để phòng chống dịch. Mọi thắc mắc về việc sử dụng các dịch vụ có thể liên hệ qua hệ thống thư điện tử, điện thoại để được giải đáp cụ thể”.

Thu Hà