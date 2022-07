Hội đồng nhân dân TX Kỳ Anh dự kiến ban hành 11 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và xem xét ban hành 11 nghị quyết quan trọng.

Sáng nay (27/7), HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2022; thảo luận, bàn các giải pháp phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm và quyết nghị một số nội dung quan trọng. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải tham dự kỳ họp.

Trong phiên khai mạc, các đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2022; các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Phan Duy Vĩnh khai mạc kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2022, tình hình KT - XH của TX Kỳ Anh tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế tăng trưởng ổn định, có bước tăng trưởng khá. Toàn thị xã đã thành lập mới 75 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 600 tỷ đồng (đạt 75% so với chỉ tiêu giao); tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 30/6/2022 đạt gần 242 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch tỉnh giao, 75% kế hoạch thị xã giao.Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được chỉ đạo triển khai quyết liệt. So với chỉ tiêu giao, thực hiện tiêu chí đô thị văn minh đã hoàn thành đạt trên 70% khối lượng; tiêu chí nông thôn mới đạt gần 50% so với kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thế Anh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế như, một số chỉ tiêu kinh tế đạt thấp so với cùng kỳ năm 2021 như: giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng; sản lượng điện, năng suất, sản lượng lúa, lạc. Công tác xây dựng bộ thuế, triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp chậm và chất lượng chưa đạt yêu cầu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; công tác tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở một số xã, phường chưa đảm bảo kế hoạch...

HĐND thị xã đã đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát các vấn đề liên quan công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp; chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

Huy động nguồn lực đầu tư, thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị; cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; quản lý, điều hành ngân sách; tập trung chỉ đạo quyết liệt xử lý dứt điểm các nội dung tồn đọng thuộc thẩm quyền và phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh trong công tác GPMB các dự án trọng điểm...

Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Phan Văn Quang báo cáo báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã sẽ xem xét và ban hành 11 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách tập trung thị xã giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án Đường trục chính từ Quốc lộ 1A đến Khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng; Nghị quyết về thông qua 2 đồ án quy hoạch xây dựng (phân khu xây dựng phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỷ lệ 1/2000 và lâm viên khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh, tỷ lệ 1/500)...

Kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã Kỳ Anh khoá II sẽ bế mạc vào sáng ngày 28/7.

Tin liên quan: Thảo luận, góp ý về các chính sách dự kiến được ban hành tại Kỳ họp thứ 8 Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX Kỳ Anh thảo luận về một số chính sách quan trọng dự kiến được ban hành tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh sắp tới, đồng thời đề xuất những nội dung, chính sách liên quan đến sự phát triển của thị xã.

Nhiều vấn đề tồn đọng tại TX Kỳ Anh đã được giải quyết 6 tháng đầu năm, TX Kỳ Anh Anh (Hà Tĩnh) đã đạt kết quả khá toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nổi bật là công tác GPMB và giải quyết một số vấn đề tồn đọng từng được cử tri kiến nghị trong nhiều năm.

Thu Trang