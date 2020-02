Lãnh đạo huyện Kỳ Anh giải đáp thấu đáo kiến nghị của công dân về đất đai

Ngày 20/2, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Trần Đình Gia, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Hoàn chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2020.

Tham dự tiếp công dân còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, các ngành chuyên môn của huyện Kỳ Anh

Phiên tiếp công dân tháng này có 9 công dân đến đăng ký trực tiếp, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại với 6 nội dung, trong đó chủ yếu liên quan công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường.

Bà Trần Thị Tuần (xã Kỳ Giang) kiến nghị: Năm 2007, bà có mua 1 miếng đất ở tại thôn Tân Phan. Năm 2008, gia đình bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; năm 2014 có làm nhà nhưng không ở mà về ở với con. Năm 2017, bà làm hồ sơ để cấp đổi bìa hồng nhưng không làm được do có tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và anh Hồng. Năm 2019, bà Tuần về nhà ở thì bị anh Hồng xây hàng rào bao quanh nhà không cho vào ở. Bà yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình theo đúng quy định.

Ông Hoàng Hải Quân (thôn Tân Khê, xã Kỳ Giang) kiến nghị liên quan đến chuyển đổi đất nông nghiệp

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã giao Phòng TN&MT, Phòng Tư pháp hỗ trợ về mặt pháp lý, rà soát kỹ hồ sơ, xem xét thực địa. Trên cơ sở đó, tham mưu 2 phương án giải quyết: Nếu ông Hồng lấn chiếm đất để xây hàng rào thì vận động tháo dỡ, nếu không vận động được thì phải dùng biện pháp hành chính để xử lý.

Nếu thực tế ông Hồng không lấn chiếm đất thì phải kiểm tra, xem xét tìm phương án tối ưu nhất để mở đường cho bà Tuần vào nhà.

Bà Phương (xã Kỳ Đồng) kiến nghị liên quan đến tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Bà Trần Thị Phương (xã Kỳ Đồng) kiến nghị: Gia đình bà nằm trong diện được đền bù khi giải tỏa mặt bằng để làm đường 70. Tại thời điểm nhận đền bù thì gia đình bà còn nhận thiếu 150 triệu đồng. Lý do: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông bà bị ông Kiên (hàng xóm) lấy đi cầm cố cho bà Hương với lãi suất cao, tại thời điểm nhận tiền đền bù thì ông Kiên vẫn chưa trả nợ cho bà Hương, do đó để lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cầm cố để giao cho cơ quan liên quan, gia đình bà Phương phải gác lại 150 triệu đồng. Số tiền đó hiện đang được gửi ở ngân hàng (do thỏa thuận các bên). Yêu cầu các cơ quan liên quan xem xét để trả lại cho gia đình bà số tiền trên.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia đề nghị UBND huyện chỉ đạo Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng kiểm tra, xác minh thông tin chính xác để giải quyết chế độ cho bà Phương theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Chính (xã Kỳ Giang) có kiến nghị: Năm 1994, ông có nộp cho UBND xã Kỳ Giang số tiền là 298.000 đồng để mua một miếng đất. Xã đã thu tiền của ông nhưng vẫn không giao đất cho ông. Yêu cầu nếu xã không cấp đất cho ông thì trả lại số tiền đã nộp.

Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng ban liên quan xác minh thực tế và có văn bản trả lời với gia đình ông Chính.

Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh trả lời một số câu hỏi của công dân

Bà Trần Thị Hà và bà Trương Thị Nhị (xã Kỳ Khang) có kiến nghị về việc không được giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo quy định. Lãnh đạo huyện trả lời, việc xác nhận thiệt hại do sự cố môi trường biển là do UBND xã xác nhận. Trường hợp bà Hà và bà Nhị không đủ điều kiện để được đền bù thiệt hại theo quy đinh. Yêu cầu bà Hà và bà Nhị làm rõ khiếu nại nội dung gì? Khiếu nại ai, cơ quan nào để UBND huyện có căn cứ giải quyết.

Ông Hồ Văn Đài (xã Kỳ Thọ) có kiến nghị: Đề nghị có một cuộc làm việc giữa UBND huyện, ông Đài và các hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất ông Đài. Lãnh đạo huyện chỉ đạo Phòng TN&MT chủ trì cuộc họp, thống nhất các thành phần liên quan giải quyết trước ngày 10/3/2020. Sau khi họp thì có kết luận, báo cáo cụ thể với Thường trực Huyện ủy.

Ông Hoàng Hải Quân (xã Kỳ Giang) có kiến nghị: Năm 2009 có chủ trương chuyển đổi ruộng đất, gom toàn bộ đất đai của những người đã mất để chia cho những người còn sống. Trong thôn lúc đó có 19 trường hợp đã mất nhưng chỉ có 5 gia đình chuyển đổi với diện tích 3.000m2, hiện nay đất đó được xã đưa vào sử dụng công ích. Yêu cầu lấy lại đất đã chuyển đổi để giao cho các gia đình sử dụng.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh giải đáp: Đây là chủ trương dồn điền đổi thửa trên cơ sở tự nguyện của nhân dân, do đó không thể trả lại đất theo yêu cầu của nhân dân. Nếu đất của nhân dân gom lại mà xã sử dụng không đúng mục đích thì yêu cầu xã sử dụng lại đúng theo quy định. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo xác minh lại sự việc trong tháng 3/2020.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia kết luận một số nội dung công dân kiến nghị

Đối với các nội dung công dân kiến nghị liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết theo quy định.

Các nội dung khác do công dân kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp giải quyết theo quy định.

Vũ Huyền