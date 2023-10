Lấy ý kiến đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 14 cá nhân

1. Ông Trần Toán, sinh năm 1910, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 2. Ông Hồ Khoản, sinh năm 1901, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 3. Ông Hồ Ngọc Diên, sinh năm 1917, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 4. Ông Phan Bường, sinh năm 1893, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 5. Ông Trịnh Hạt, sinh năm 1906, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 6. Ông Hồ Sỹ Cương, sinh năm 1913, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 7. Ông Hồ Kiểu, sinh năm 1911, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 8. Ông Nguyễn Thắc, sinh năm 1910, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 9. Ông Hồ Hoan, sinh năm 1898, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 10. Ông Nguyễn Thưởng, sinh năm 1907, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 11. Ông Nguyễn Vựng, sinh năm 1903, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 12. Ông Dương Yến, sinh năm 1902, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 13. Ông Nguyễn Vượng, sinh năm 1909, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà); 14. Bà Lê Thị Xuân Hương, sinh năm 1916, nguyên quán: xã Ích Hậu, huyện Can Lộc (nay là xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà); nơi đăng ký hồ sơ: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.