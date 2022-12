Ra mắt mô hình “Cải cách hành chính công an cấp xã” đầu tiên ở Nghi Xuân

Việc xây dựng mô hình cải cách hành chính tại Công an thị trấn Tiên Điền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhằm xây dựng công an xã chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới.

Chiều 30/11, Công an huyện Nghi Xuân tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cải cách hành chính công an cấp xã” đối với Công an thị trấn Tiên Điền.

Việc xây dựng mô hình cải cách hành chính tại công an cấp xã là nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính ở cơ quan công an. Đồng thời, mô hình này còn góp phần xây dựng công an xã vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới.

Đến nay, mô hình cải cách hành chính tại Công an thị trấn Tiên Điền đã hoàn thành theo đúng lộ trình, tiến độ đề ra và đảm bảo các điều kiện của bộ tiêu chí.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân và địa phương tặng hoa chúc mừng Công an thị trấn Tiên Điền

Hiện nay, Công an thị trấn Tiên Điền đang thực hiện nhiều thủ tục hành chính trên lĩnh vực an ninh trật tự như: lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo; lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú…Tính từ đầu năm đến nay, Công an thị trấn Tiên Điền đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho 356 lượt công dân đến giao dịch…

Được biết, từ việc hoàn thành mô hình điểm tại thị trấn Tiên Điền, thời gian tới, Công an huyện Nghi Xuân sẽ tập trung xây dựng tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn.

Đức Đồng