Ra sức thi đua hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Với những kết quả đã giành được, những tiềm năng, lợi thế, cùng sức mạnh văn hóa và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, sớm đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước.

55 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của Chiến thắng Đồng Lộc, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, chiến tích Làng K130 vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Đó là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường, tinh thần dũng cảm của quân và dân ta, thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta.

Trong những năm tới, tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng Đồng Lộc và chiến tích Làng K130, truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đã được xác định rõ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đó là:

Bám sát phương hướng, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, với quyết tâm cao nhất; chú trọng thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm. Thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; tạo đột phá trong thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, chăm lo thực hiện tốt an sinh xã hội.

Triển khai đồng bộ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn chỉnh các quy hoạch vùng, ngành. Tập trung phát triển 4 ngành trọng điểm: công nghiệp luyện thép, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo sau thép và sản xuất điện; nông, lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ logistics; du lịch; 3 trung tâm đô thị: trung tâm đô thị xung quanh TP Hà Tĩnh; trung tâm đô thị phía Bắc gắn với TX Hồng Lĩnh; trung tâm đô thị phía Nam với hạt nhân là TX Kỳ Anh gắn với Khu kinh tế Vũng Áng; 3 hành lang kinh tế: hành lang đồng bằng ven biển gắn với quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và đường ven biển; hành lang dọc quốc lộ 8; hành lang phía Tây gắn với đường Hồ Chí Minh; 1 trung tâm động lực: Khu kinh tế Vũng Áng với hạt nhân là Khu liên hợp gang thép Formosa, cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng thực sự trở thành khu kinh tế đa chức năng.

Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhất là các trục giao thông trọng yếu nội tỉnh, đường cao tốc Bắc - Nam, hạ tầng các đô thị TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng số. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Chú trọng thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp.

Tập trung cao thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các xã, huyện chưa đạt chuẩn. Tiếp tục thực hiện việc dồn điền, đổi thửa, tập trung, tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện để các DN hợp tác, đầu tư các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, áp dụng KHKT vào sản xuất, tăng năng suất, giá trị sản phẩm, mở rộng xuất khẩu nông sản ra thị trường nước ngoài.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thu hút các DN đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ dọc ven biển gắn với đường ven biển. Hỗ trợ, đồng hành với các nhà đầu tư để triển khai một số dự án khu đô thị, du lịch ven biển có quy mô lớn, hiện đại tại Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh.

Xã Xuân Thành (Nghi Xuân) với bãi biển đẹp và hệ thống khách sạn cao cấp (Ảnh: Đình Nhất)

Quan tâm đầu tư nguồn lực tương xứng cho văn hóa, GD&ĐT, y tế, khoa học, công nghệ. Các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải ý thức cao trong phát huy các giá trị văn hóa; nhân lên sức mạnh, phẩm chất nghĩa tình, đoàn kết, chịu thương, chịu khó vượt lên hoàn cảnh, hiếu học... của người Hà Tĩnh trong thời kỳ mới; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, dòng họ, làng xã, trường học, công sở, DN. Chăm lo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân. Quan tâm huy động nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách; quan tâm nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động nắm chắc, dự báo tình hình; kịp thời xử lý mọi tình huống, không để xảy ra các điểm nóng về ANTT, nhất là địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới đất liền và tuyến biển. Kiên quyết xử lý nghiêm các phần tử cơ hội, phản động. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo cuộc sống an ninh, an toàn trong từng thôn xóm, tổ dân phố, cộng đồng dân cư. Triển khai hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào.

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Sơn Hồng (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhămxay, Lào) kiểm tra hiện trạng mốc quốc giới.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và công tác quản lý của chính quyền các cấp hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, minh bạch, thân thiện, phục vụ Nhân dân, DN. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, tránh tư tưởng đùn đẩy, né tránh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kỷ luật, kỷ cương. Chuẩn bị kỹ các phương án để sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo lộ trình và phù hợp thực tiễn của tỉnh. Tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các tồn đọng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy tinh thần 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc và chiến tích Làng K130, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xứng đáng cùng Nhân dân cả nước xây dựng một nước Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

P.V

(Biên soạn theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)