Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị Phòng CSGT phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển của Hà Tĩnh.

Sáng 21/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì. Tham dự có các ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Pháp chế cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Ban ATGT tỉnh và Phòng CSGT.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh về công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại hoạt động bình thường, phương tiện ngày càng gia tăng trong khi hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến tình hình, hiệu quả công tác kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT). Dù vậy, Công an tỉnh và Phòng CSGT đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, không xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2023.

Phòng CSGT đề xuất Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phối hợp lực lượng Công an thực hiện các mặt công tác bảo đảm trật tự ATGT, nhất là không tác động, can thiệp việc xử lý vi phạm của lực lượng CSGT.

Thường xuyên rà soát, nắm tình hình, kịp thời có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề bất cập về kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông; phối hợp chặt chẽ với ngành GTVT và các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại phương tiện.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Phòng tổ chức 45 buổi tuyên truyền, ký cam kết các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải; phối hợp với Công an cấp huyện, ngành giáo dục tổ chức 286 buổi tuyên truyền tại các trường học cho 217.608 học sinh, giáo viên về các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng ngừa tai nạn cho học sinh, sinh viên.

Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 33.083 trường hợp vi phạm, phạt tiền 59,278 tỷ đồng, tạm giữ 8.110 phương tiện, tước giấy phép lái xe (GPLX) 7.047 trường hợp; trong đó, Phòng CSGT lập biên bản 9.591 trường hợp, phạt tiền gần 20 tỷ đồng, tước GPLX 2.398 trường hợp, gửi thông báo các trường hợp vi phạm phát hiện qua trung tâm giám sát giao thông 12.350 trường hợp.

Phối hợp với ngành đường sắt và các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, xử lý các lối đi tự mở giao cắt với đường sắt; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT đường thủy nội địa, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường thủy.

Thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh, Phòng CSGT kiểm tra 11.100 lượt phương tiện, qua đó tuyên truyền, ký cam kết 8.500 chủ xe, lái xe; lập biên bản xử lý 943 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 1,8 tỷ đồng, tước GPLX 39 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện.

Phòng CSGT Công an tỉnh đề xuất các ban, ngành cấp tỉnh quan tâm đầu tư trang cấp một số phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác lực lượng CSGT; đầu tư 2 trạm cân tải trọng cố định trên QL1 và QL8; nâng cấp phần mềm xử lý vi phạm, đăng ký xe để đáp ứng yêu cầu công tác đăng ký và xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tập trung làm rõ một số nội dung như việc gửi thông báo vi phạm trật tự ATGT cho người dân có vi phạm; quy trình cắm hệ thống biển báo ATGT trên các tuyến đường; tính hiệu quả về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT với từng tầng lớp Nhân dân; biện pháp xử lý dứt điểm việc lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT; tăng cường khảo sát, đánh giá chính xác, triển khai biện pháp khắc phục các điểm tiềm ẩn xảy ra TNGT...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Phòng CSGT về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong bối cảnh lượng phương tiện giao thông tăng nhanh, hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, ý thức chấp hành giao thông của một bộ phận người dân còn chưa cao.

Với các đề xuất, kiến nghị của Phòng CSGT, Ban Pháp chế và HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp và báo cáo đầy đủ với các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đánh giá công tác đảm bảo ATGT là vấn đề luôn được Ban Bí thư, các bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức chú trọng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị Phòng CSGT tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự an toàn xã hội; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường khảo sát, xử lý các vị trí tiềm ẩn xảy ra TNGT; tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao đạo đức công vụ, luân chuyển cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSGT.

