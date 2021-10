Thạch Hà cần quan tâm, tham mưu tháo gỡ vướng mắc các dự án chậm triển khai

Trước việc trên địa bàn Thạch Hà có 35 dự án chậm tiến độ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhuần yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát các vướng mắc, tham mưu giải pháp để sớm xử lý, đảm bảo quy định.

Sáng 21/10, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh với UBND huyện Thạch Hà về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII. Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Thạch Hà và các phòng, ban, đơn vị liên quan cùng dự.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Thạch Hà.

Sau khi tiếp nhận các nội dung kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, huyện Thạch Hà đã tiến hành xem xét, tham mưu phương án giải quyết kịp thời.

Đến nay, đa số các kiến nghị đã được kiểm tra, xử lý dứt điểm, cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn có liên quan tại địa bàn.

Trên địa bàn huyện có tổng số 20 kiến nghị, trong đó có 7 nội dung đã được tập trung giải quyết và 13 nội dung hiện đang giải quyết.

Đối với kiến nghị có chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho các người dân vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt tháng 10/2020, huyện đã có nhiều chính sách cấp bách, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khôi phục sản xuất. Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp con giống cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản Nhân dân đã được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo khôi phục sản xuất.

Đoàn giám sát kiểm tra tiến độ trang trại kinh tế tổng hợp của HTX Hợi Phát ở xã Thạch Ngọc.

Về thực hiện các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, có 6 nội dung chất vấn đã được giải quyết. Trong đó, đối với chất vấn việc lựa chọn, cải tạo, du nhập bộ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao, hiệu quả trong sản xuất, huyện Thạch Hà đã tập trung lựa chọn, cải tạo, du nhập bộ giống cây trồng mới để chuyển đổi cơ cấu bộ giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng trên địa bàn huyện, từng bước thay dần bộ giống cũ năng suất, chất lượng thấp.

Được cấp đất từ năm 2018 nhưng hiện dự án cửa hàng xăng dầu Thạch Sơn của Công ty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh vẫn chưa thể triển khai do vướng quy hoạch đấu nối vào đường QL15B.

Huyện cũng đã khảo sát, đầu tư nâng cấp, gia cố kịp thời, không để tình trạng xâm thực bờ biển xảy ra. Ngoài ra, các xã có biển đã tổ chức trồng cây dọc theo bờ biển và cây chắn sóng để chống sạt lở, xâm thực.

Hiện tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Thạch Đồng, xã Thạch Khê đến cầu Cửa Sót, xã Đỉnh Bàn đang chuẩn bị thi công; đoạn từ cầu Cửa Sót, xã Đỉnh Bàn đến cống số 1 xã Đỉnh Bàn đang triển khai thi công. Đối với tuyến đê Hữu Nghèn đoạn từ cống Bara Đò Điểm, xã Thạch Sơn đến xã Thạch Kênh hiện đang thi công; tuyến kè sông Cày còn đoạn dài 3 km đã đưa vào kế hoạch trong dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt: Thời gian qua, UBND huyện và các cấp chính quyền đã tập trung cao trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên vẫn có một số vướng mắc vượt thẩm quyền. Huyện mong muốn thông qua cuộc làm việc này, Đoàn giám sát HĐND tỉnh sẽ chuyển ý kiến tới chính quyền cấp tỉnh để cùng chung tay, giúp đỡ địa phương giải quyết dứt điểm.

HĐND huyện cũng đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND quy định tạm thời nội dung hỗ trợ đối với nhóm những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trong 1 năm.

Đối với các lô đất bám đường mà không được đầu tư hạ tầng, không quy hoạch thành cụm dân cư chủ yếu là các vùng quy hoạch và đấu giá những năm trước đây. Các vùng này chủ yếu quy hoạch bám các tuyến đường hiện trạng. Hiện nay, tất cả các vùng quy hoạch đấu giá đều được đầu tư hạ tầng đầy đủ theo quy hoạch được duyệt trước khi tổ chức đấu giá.

Huyện Thạch Hà đang xây dựng đường gom cho các hộ dân mua đất quy hoạch sát mặt đường QL1 đoạn qua xã Việt Tiến.

Với các vùng quy hoạch trước đây chưa có hạ tầng, huyện sẽ huy động các nguồn lực hợp pháp, trước mắt vận dụng cơ chế hỗ trợ xi măng, Nhà nước và Nhân dân cùng làm để đảm bảo thuận lợi cho các hộ dân trong quá trình sinh hoạt.

Trên địa bàn huyện Thạch Hà có 203 dự án, trong đó có 35 dự án chậm tiến độ (19 dự án do UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, 16 dự án do UBND huyện chấp thuận). Trong số này, có 10 dự án đã thực hiện thủ tục thuê đất và triển khai đầu tư xây dựng; 15 dự án đã cho thuê đất nhưng chậm tiến độ kéo dài, không đưa vào sử dụng; 5 dự án chưa hoàn thành GPMB, chưa được cho thuê đất và 5 dự án chưa được cho thuê đất do vướng mắc quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng dự án xây dựng trang trại kinh tế tổng hợp của HTX Hợi Phát ở xã Thạch Ngọc vẫn cố gắng triển khai.

Một số nội dung đang triển khai thực hiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, như cơ chế đặc thù đối với 22 hộ dân xã Thạch Thanh trong việc giao đất do việc quyết định sáp nhập xã Thạch Thanh vào thị trấn Thạch Hà; đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch cho Nhân dân các xã vùng bãi ngang; cơ chế đặc thù hỗ trợ các xã chịu tác động của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; việc cấp GCNQSD đất, giải quyết việc cấp đất trái thẩm quyền, đất có nguồn gốc sử dụng trước 1980; các dự án được cấp đất nhưng chậm đầu tư theo cam kết...

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra dự án trang trại chăn nuôi gà tại xã Thạch Đài.

Tại buổi làm việc, huyện Thạch Hà cũng đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ con giống cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; quan tâm hỗ trợ đầu tư cứng hóa tuyến đê Hữu Nghèn, đoạn từ cầu Già, xã Thạch Kênh đến tiếp giáp với đoạn đê đang thi công và đoạn từ cống bara Đò Điểm (xã Thạch Sơn) đến tiếp giáp với đoạn đê đang thi công; tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn vốn để triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện Thạch Hà...

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp chính quyền huyện Thạch Hà trong tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần, các dự án chậm triển khai không chỉ là vấn đề của riêng huyện Thạch Hà mà còn diễn ra tại một số địa phương khác của tỉnh. Tuy nhiên, huyện cần tiếp tục rà soát các công trình, dự án còn vướng mắc trên địa bàn, tham mưu các giải pháp để sớm xử lý, đảm bảo quy định.

Đối với các kiến nghị của huyện, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Văn Đức