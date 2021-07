Thị xã Kỳ Anh kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khóa II, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Duy Vĩnh được đại biểu tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%.

Chiều nay (1/7), HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND thị xã Kỳ Anh đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thị xã khóa II và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh Trần Xuân Phượng báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, TX Kỳ Anh có 47.993 cử tri đi bầu cử, chiếm tỷ lệ 99,91%. Cử tri đã bầu ra 3 vị đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND thị xã và 243 đại biểu HĐND xã, phường. Ủy ban Bầu cử thị xã Kỳ Anh đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 7/6/2021 xác nhận tư cách 30 đại biểu HĐND thị xã.

Đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình giới thiệu chức danh chủ chốt HĐND, UBND thị xã

Tại kỳ họp, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND thị xã đã lần lượt thông qua tờ trình và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND thị xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; trưởng các ban của HĐND thị xã.

Các đại biểu cũng bầu các chức vụ Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thị xã và chức danh ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh

Kết quả, ông Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Trần Xuân Phượng tái giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Hoài Sơn tái cử chức Chủ tịch UBND thị xã; các ông Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Văn Chung tái cử chức Phó Chủ tịch UBND thị xã, với tỷ lệ phiếu bầu đều đạt 100%.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thị xã đã tiến hành giới thiệu, bỏ phiếu bầu và thông qua nghị quyết bầu 11 ủy viên UBND thị xã Kỳ Anh và 15 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã.

Lãnh đạo TX Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND và trưởng các ban HĐND thị xã khóa II...

...tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, các Phó Chủ tịch UBND thị xã, ủy viên UBND

Thay mặt các đồng chí mới được bầu, phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, tân Chủ tịch HĐND thị xã Phan Duy Vĩnh hứa luôn giữ gìn đoàn kết, thống nhất để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phan Duy Vĩnh - Chủ tịch HĐND thị xã khóa II phát biểu nhận nhiệm vụ

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã, nhất là trong giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng theo thẩm quyền, gắn bó mật thiết với Nhân dân; tăng cường phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thị xã và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Trong quá trình hoạt động, tập thể Thường trực HĐND, các ban HĐND sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, thẩm tra, giám sát và khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu tham gia bàn bạc, quyết định các cơ chế, chính sách sát thực tiễn cuộc sống, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết của HĐND thị xã…

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đặc biệt, sau kỳ họp, HĐND, UBND thị xã phối hợp với Ủy ban MTTQ thị xã và các tổ chức thành viên sẽ tập trung làm tốt công tác trọng tâm, cấp bách là phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng NTM, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo chương trình kỳ họp, ngày mai (2/7), các đại biểu sẽ nghe báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021; điều chỉnh, bổ sung thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa II; báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã với cử tri... HĐND thị xã Kỳ Anh cũng sẽ tiến hành biểu quyết thông qua một số nghị quyết về các nội dung báo cáo, tờ trình nêu trên.

Thu Trang