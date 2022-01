Thị xã phía Nam Hà Tĩnh tập trung chỉnh trang đô thị, chuẩn bị đón tết

Bên cạnh hoạt động chỉnh trang đô thị, nhiệm vụ về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội cũng được thị xã đặc biệt chú trọng.

Trên cơ sở chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tham mưu kế hoạch, đến nay, thị xã Kỳ Anh cơ bản đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện cụ thể cho từng lĩnh vực để triển khai. Đồng thời, chỉ đạo các phường, xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, cơ quan công sở góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ Nhân dân đón tết đầm ấm, an vui...

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Thế Anh