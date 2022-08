Trao thưởng Công an huyện Can Lộc đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Thời gian vừa qua, Công an huyện Can Lộc đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là đấu tranh làm rõ 3 đối tượng gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh với số tiền gần 600 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Can Lộc về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Sáng 11/8, tại buổi làm việc với Công an huyện Can Lộc, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao thưởng Công an huyện Can Lộc về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thường trực Huyện ủy Can Lộc trao thưởng cho Công an huyện.

Thời gian qua, Công an huyện Can Lộc đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, gần đây đơn vị đã điều tra làm rõ 3 đối tượng thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh với số tiền gần 600 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả Công an huyện Can Lộc đã đạt được, đồng thời đề nghị đơn vị cần tiếp tục khắc phục mọi khó khăn làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn.

Ngọc Thắng