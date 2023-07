Vượt qua điểm “nghẽn”, tư duy bảo thủ, quyết liệt tạo đột phá trong chuyển đổi số

Tại Hà Tĩnh, dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh tăng đột phá, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh là 64% (tăng 40 % so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022). Việc khai thác thông tin cư trú của công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thay cho việc yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cán bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng 207 mô hình dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa các cấp, rà soát, trang bị máy tính, máy scan… để phục vụ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và phục vụ số hóa dữ liệu. Chỉ đạo 100% (251/251) cơ sở y tế có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin BHYT bằng thẻ CCCD gắn chip tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chỉ phải mang một loại giấy tờ duy nhất trong khám, chữa bệnh. Hoàn thành rà soát, thu thập, cập nhật hội nông dân, hội người cao tuôi, số hóa hộ tịch… rà soát hơn 100 nghìn đối tượng hưởng an sinh xã hội tiến tới phổ cập việc chi trả không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh thực hiện các khoản thu học phí, viện phí trong trường học và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện các khoản thu học phí, viện phí không dùng tiền mặt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân… Hà Tĩnh là địa phương thứ 2 toàn quốc hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn vượt tiến độ trước 80 ngày so với chỉ đạo của Bộ Công an; thu nhận hơn 1 triệu hồ sơ; kích hoạt hơn 870 nghìn tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 101% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao, duy trì nhiều tháng là 1 trong 5 tỉnh có tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử cao nhất, hiện nay, đã hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử… Theo xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) vừa được Bộ TT&TT công bố, năm 2022, Hà Tĩnh đứng thứ 37/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 22 bậc so với năm 2021; về xếp hạng cổng DVC, Hà Tĩnh đứng thứ 13 toàn quốc.