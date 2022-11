BHXH Hà Tĩnh tăng tốc nâng tỷ lệ “phủ sóng” VssID

Dịp này, khắp các địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, ở đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh cán bộ, nhân viên ngành BHXH Hà Tĩnh tận tâm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng BHXH số - VssID. Đợt ra quân cao điểm của BHXH tỉnh nhằm tăng tốc thực hiện mục tiêu về tỷ lệ người dùng VssID.

Đoàn viên chi đoàn BHXH tỉnh hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Vũ Quang cho biết: “Thực hiện chỉ đạo chung của ngành, chúng tôi đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt VssID. Không kể ngày nghỉ hay ban đêm, viên chức, người lao động của đơn vị đã đến tận các thôn, xóm, gõ từng nhà để tiếp cận, hướng dẫn người dân. Nếu như ở các cơ quan hay trường học, việc hướng dẫn không mất nhiều thời gian thì ở các cụm dân cư, nhiều viên chức, người lao động phải dành công sức gấp đôi khi vừa giúp người dân cài đặt email vừa hướng dẫn họ sử dụng VssID.

Bên cạnh đó, chúng tôi có sự phối hợp hiệu quả với các ngành: công an, điện lực, bưu điện, các hội, đoàn thể… để tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt VssID cho người dân. Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành thực hiện chuyển đổi số hiệu quả. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành trên 90% kế hoạch BHXH tỉnh giao”.

Anh Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Vũ Quang trực tiếp hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện tại xã Quang Thọ cài đặt VssID.

VssID được triển khai từ năm 2020 với mục tiêu mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng. Trên VssID hiện nay, người dùng có thể biết được quá trình khám chữa bệnh của bản thân, theo dõi được lịch sử khám chữa bệnh.

VssID cũng giúp người dùng tự theo dõi được quá trình đóng BHXH, BHYT. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc thì biết thêm được các chế độ chính sách mà mình đã được hưởng (chế độ thai sản, chế độ ốm đau..). Đối với người hưởng lương hưu thì có thể theo dõi được quá trình hưởng lương hưu (lương tháng báo nhiêu).

Trên VssID hiện đã tích hợp 7 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người tham gia giao dịch với cơ quan BHXH như: cấp lại thẻ BHYT mất, hỏng; chuyển địa bàn hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH (chuyển nơi nhận lương từ địa bàn này sang địa bàn khác); thay đổi hình thức lĩnh lương hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH (thay đổi lương từ hưởng trực tiếp sang ATM); cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin; cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin; đăng ký tài khoản điện tử cho con; ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

Viên chức BHXH huyện Đức Thọ giới thiệu và hướng dẫn cài đặt VssID tại ngày hội chuyển đổi số của thị trấn Đức Thọ.

Anh Phan Văn Thân - Trưởng phòng Công nghệ thông tin (BHXH Hà Tĩnh) cho biết: “Toàn tỉnh đã có 196.768 người sử dụng VssID, chiếm 20% tổng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Đến năm 2021, toàn tỉnh đã có 169.963 người cài đặt VssID. Năm 2022, BHXH Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển thêm 131.346 người dùng, tăng 6.152 người so với chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao (125.194 người dùng). Để đạt được mục tiêu đó, từ nay đến cuối năm 2022, BHXH Hà Tĩnh phải phát triển thêm 104.541 người dùng. Đó là nhiệm vụ không mấy dễ dàng”.

Để đạt được mục tiêu đó, BHXH đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài và sử dụng VssID bằng cách chia các đối tượng thành nhiều nhóm và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận.

Trong đó, nhóm học sinh, sinh viên do tổ chức đoàn thanh niên cơ quan chủ trì; nhóm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng chủ trì; nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc do Phòng Thu chủ trì; nhóm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp do Phòng Chế độ chủ trì; người đến giao dịch do Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phụ trách; nhóm người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế do bộ phận trực giám định BHYT phụ trách. Ở cấp huyện, hình thức triển khai cũng tương tự như cấp tỉnh.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh tìm hiểu các tiện ích của VssID.

“Trong quá trình triển khai vận động, hướng dẫn các nhóm đối tượng tham gia BHXH cài đặt VssID, Phòng CNTT sẽ hỗ trợ tối đa trong việc phân tích số liệu, theo dõi tiến độ hằng ngày, hằng tuần của các đơn vị, tổ triển khai để các cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm nắm được tình hình cụ thể. Qua đó, sẽ có giải pháp kịp thời và phù hợp để vận động hiệu quả” - Trưởng phòng Công nghệ thông tin Phan Văn Thân cho biết thêm.

Video: Hướng dẫn sử dụng Bảo hiểm xã hội số VssID

Thực hiện cài đặt VssID là một bước làm giàu thêm cơ sở dữ liệu Quốc gia về BHXH, tạo điều kiện để xác thực liên thông với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Qua đó, nhằm góp phần thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ.

Phong Linh