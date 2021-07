Bộ Công an tặng bằng khen cho Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 27/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố các quyết định khen thưởng của Bộ Công an, Công an tỉnh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.