Eximbank trao 26 suất quà cho gia đình chính sách huyện Hương Sơn

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Đoàn thanh niên Vietinbank và Đoàn thanh niên Bộ Công an đã có nhiều phần việc ý nghĩa trên địa bàn huyện Thạch Hà; Eximbank trao quà cho gia đình chính sách huyện Hương Sơn.

Sáng nay (17/7), Đoàn thanh niên Vietinbank phối hợp với Đoàn thanh niên Văn phòng Cơ quan CSĐT và Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã trao 20 suất quà cho thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Tiếp đó, đoàn đã khánh thành, ra mắt công trình thanh niên “Đường điện thắp sáng làng quê” tại thôn Tây Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà). Công trình có chiều dài 1km, với tổng kinh phí thực hiện là 30 triệu đồng.

Được biết, chuỗi hoạt động trên nằm trong chương trình “Hành trình tri ân năm 2020” do Đoàn thanh niên VietinBank chủ trì nhằm tri ân công lao to lớn và thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với những người từng cống hiến xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng quê hương. (Trong ảnh: Đoàn đến dâng hương tại phần mộ anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà).

Sáng nay (17/7), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) phối hợp Huyện đoàn và Công an huyện Hương Sơn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại huyện Hương Sơn. Đoàn đã trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 20 gia đình có công với cách mạng, và 6 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 6 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh to lớn của các mẹ, các thương bệnh binh. Đoàn tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Trâm (thôn Côn Sơn, xã Sơn Tiến).

Trước đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm - nơi an nghỉ của 1.193 anh hùng, liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, đoàn bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với những công lao và sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Hiền Lương - Ánh Dương