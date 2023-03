Hai mẹ con ở Nghi Xuân mất tích bí ẩn

Công an xã Cương Gián (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đang phát thông báo tìm kiếm 2 mẹ con mất tích bí ẩn 10 ngày qua.

Theo người nhà cho biết: Sáng 6/3, chị Trần Thị Phúc (SN 1995) cùng con trai Trần Văn Trường (SN 2018, ở thôn Song Nam, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) gói ghém đồ đạc, nói với người thân ra đón xe buýt đi bệnh viện khám bệnh.

Hình ảnh hai mẹ con chị Trần Thị Phúc

Tuy nhiên, nhiều ngày qua gia đình không thể liên lạc được với chị Phúc và hiện tại không biết chị và con trai đang ở đâu. Hai mẹ con chị Phúc mất tích bí ẩn khiến người thân hoang mang, lo lắng báo lên chính quyền địa phương, đồng thời đăng hình ảnh lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm.

Đại úy Lê Hồng Thiên – Trưởng Công an xã Cương Gián cho biết: Sau khi nhận được trình báo, Công an xã cùng với người nhà đã đi kiểm tra tại một số bệnh viện trên địa bàn huyện và TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) nhưng không có thông tin.

Công an xã Cương Gián đã phát thông báo trên các kênh thông tin, mạng xã hội để tìm kiếm hai mẹ con.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Phúc hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Ba mẹ con chị sống trong căn nhà xập xệ (một người con trai hiện đang được ông bà trông coi), thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp và làm nghề tự do.

Ai biết thông tin về mẹ con chị Trần Thị Phúc ở đâu xin báo với Công an xã Cương Gián qua số điện thoại 0823.022.288 hoặc ông Giang (bố chị Phúc), số điện thoại 0354.440.956.

Hữu Trung