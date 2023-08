Huyện miền núi có 9 thôn trong 2 năm liền không sinh con thứ 3

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tổ chức khen thưởng cho 9 thôn trong 2 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, huyện Hương Sơn có 9 thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên gồm: Trường An (xã Sơn Ninh), Kim Bằng (xã Sơn Bằng), Triều Lĩnh, Kim Thủy (xã Kim Hoa) và 5 thôn của xã An Hòa Thịnh là Đức Thịnh, Nậy, Cây Da, An Thịnh, Tân Thịnh.

Thôn Kim Bằng (xã Sơn Bằng) được khen thưởng vì trong 2 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - cộng tác viên dân số thôn Kim Bằng (xã Sơn Bằng) cho biết: “Để có được những đổi thay tích cực trong công tác dân số, tôi đã đến từng hộ gia đình, trong đó, tập trung chủ yếu vào những cặp vợ chồng chưa áp dụng các biện pháp tránh thai hoặc sinh con một bề để tuyên truyền, vận động. Dần dần, họ đều nhận thức ra vấn đề, không còn tư tưởng sinh con thứ 3 nữa”.

Được biết, hiện tại, thôn Kim Bằng có 240 hộ với 689 nhân khẩu, trong đó, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ gần 100 người. Công tác dân số được địa phương tích cực thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng dân số, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chị Phương (áo hồng) quyết định dừng lại ở 2 con để nuôi dạy con tốt.

Chị Phạm Thị Thu Phương (SN 1985, thôn Kim Bằng) cho biết: “Vợ chồng tôi có 2 con gái, chúng tôi quyết tâm nuôi các cháu ăn học đến nơi đến chốn, không có ý định sinh thêm con thứ 3. Với chúng tôi, miễn sao các cháu chăm ngoan học giỏi, kinh tế ổn định và phát triển, gia đình hạnh phúc là điều mơ ước”.

Xã An Hòa Thịnh là địa phương thuần nông, trước đây, nhận thức của người dân về kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế. Song, dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, công tác dân số của xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là xã có 5/19 thôn được khen thưởng vì không có người sinh con thứ 3 trở lên trong 2 năm liền.

5/19 thôn của xã An Hòa Thịnh nhận quyết định khen thưởng của Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn vì có thành tích 2 năm liền không có người sinh con thứ 3.

Cùng với sự tuyên truyền, động viên của chính quyền địa phương, bà con nhân dân xã An Hòa Thịnh đã cùng trao đổi, động viên nhau sinh đẻ có kế hoạch, bảo vệ sức khỏe trẻ em và phụ nữ mang thai… Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ cũng đã được cung cấp kiến thức đầy đủ về dân số, hệ quả của đông con và hơn hết là sự quan trọng trong việc áp dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng, sinh đẻ có kế hoạch.

Tại xã An Hòa Thịnh, năm 2020, tổng số sinh là 48 trẻ, trong đó, số con thứ 3 trở lên là 14 trẻ, tương ứng tỷ lệ sinh trên 2 con là 29,1%. Năm 2022, tổng số sinh là 43 trẻ, trong đó số con thứ 3 trở lên là 11 trẻ, tương ứng tỷ lệ sinh trên 2 con là 25,5%. Từ năm 2021 đến nay, xã An Hòa Thịnh có 5 thôn (Đức Thịnh, Nậy, Cây Da, An Thịnh, Tân Thịnh) không có người sinh con thứ 3 trở lên. Những số liệu này cho thấy tín hiệu tích cực trong công tác dân số tại địa phương.

Chị Dương Thị Thuận (áo xanh) ở thôn Nậy, xã An Hòa Thịnh được các cộng tác viên dân số tư vấn về kế hoạch hóa gia đình.

Chị Phạm Thị An Sâm - chuyên trách dân số xã An Hòa Thịnh cho biết: “Những phương thức tuyên truyền, vận động kịp thời và đúng đối tượng đã giúp chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình từng bước đi vào cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, để duy trì và có thêm những bước tiến mới trong việc giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên, chúng tôi rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp, ngành đến công tác dân số, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn”.

Được biết, trong thời gian qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở huyện Hương Sơn luôn được các cấp chính quyền quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được áp dụng và nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Các hoạt động truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình được huyện Hương Sơn đẩy mạnh nhằm thực hiện tốt hơn chính sách dân số.

Theo đó, nhiều thôn, tổ dân phố đã tổ chức cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết thực hiện đưa tiêu chí không sinh con thứ 3 trở lên vào quy ước, hương ước của thôn, dòng họ. Nhiều địa phương đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban điều hành thôn phụ trách từng cụm dân cư nhằm trực tiếp nắm bắt tâm tư của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền, vận động. Các hoạt động như khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số, cung cấp các biện pháp tránh thai an toàn, đẩy mạnh truyền thông… cũng được đội ngũ làm công tác dân số thực hiện tốt.

Ông Trần Cẩm Thạch - Phó Trưởng phòng Dân số - Truyền thông, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn thông tin: “Năm 2022, tổng số sinh của huyện là 1.102 trẻ, trong đó số con thứ 3 trở lên là 388 trẻ, tương ứng tỷ lệ sinh trên 2 con là 35,2%. 6 tháng đầu năm 2023, tổng số trẻ sinh là 527 trẻ, số trẻ là con thứ 3 trở lên là 179 trẻ, tương ứng tỷ lệ sinh trên 2 con là 33,9%. Dù tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn khá cao, song, chúng tôi sẽ nỗ lực để có thêm nhiều thôn, tổ dân phố đạt thành tích nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3. Từ đó, tạo động lực cho các địa phương khác cố gắng đạt mục tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện”.

Anh Thùy - Phong Linh