Lãnh đạo tỉnh tặng quà tại các cơ sở điều dưỡng thương bệnh binh ở Nghệ An

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, mất mát to lớn của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), chiều nay (22/7), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ đã đi tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại đây và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, mất mát to lớn của các thương binh, bệnh binh. Trong ảnh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trò chuyện, động viên thương binh 1/4 - Đặng Đình Hồng (SN 1956, quê xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh)

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều trị, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe và đảm bảo chế độ chính sách cho thương binh, bệnh binh nặng của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong tổng số 62 thương bệnh binh, có 29 người quê Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng quà cho các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn cũng đến động viên, trao tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh. Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh là nơi tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh tâm thần và một số đối tượng người có công thuộc địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong tổng số 90 đối tượng đang điều trị tại khu điều dưỡng, có 20 người quê Hà Tĩnh.

