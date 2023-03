Những “cánh tay nối dài” của BHXH thị xã Kỳ Anh

Với sự linh hoạt, cần mẫn trong vận động, tuyên truyền, các tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã trở thành những “cánh tay nối dài” giúp BHXH TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vượt qua nhiều khó khăn. Qua đó, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu được giao về tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT toàn dân.

Chị Trần Thị Dung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian qua, TX Kỳ Anh còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển người tham gia nhằm hướng tới “phủ sóng” BHXH, BHYT toàn dân. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, TX Kỳ Anh có nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Trong đó, khai thác vai trò của tổ chức dịch vụ thu trong việc tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT đến với người dân tại các thôn, TDP, khu dân cư là một trong những giải pháp hàng đầu.

Với đặc thù công việc cần sự kiên nhẫn, linh hoạt, nhân viên các tổ chức dịch vụ thu đã áp dụng hình thức “mưa dầm thấm lâu, đi sâu, làm sát”.

Chị Trần Thị Dung - nhân viên tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT ở phường Kỳ Thịnh cho biết: “Hơn 5 năm tham gia công tác BHXH ở phường Kỳ Thịnh, tôi thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin về những chính sách của Nhà nước, các quy định mới trong Luật BHXH, Luật BHYT để tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT cho bà con. Tôi cũng bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT”.

Bằng cách giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, chị Dung đã khéo léo đưa những chính sách về BHYT, BHXH tự nguyện đến gần hơn với các hộ dân trên địa bàn. Trong năm 2022, chị vận động được 7 người tham gia BHXH tự nguyện, gần 1.000 người tham gia BHYT hộ gia đình. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, chị Dung đã vận động được 3 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 300 người tham gia BHYT hộ gia đình.

TX Kỳ Anh hiện có 63 tổ chức dịch vụ thu BHYT, BHXH.

Để thuận tiện cho người dân có thẻ BHYT sắp hết hạn hoặc có nhu cầu tham gia mới, các tổ chức dịch vụ thu của phường Kỳ Phương đã tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục cấp mới qua hình thức trực tuyến mà không cần đến trực tiếp. Trong trường hợp người dân không có tài khoản ngân hàng, nhân viên các tổ chức dịch vụ thu sẽ đến nhà để nhận hồ sơ.

Với những cách làm linh hoạt, phù hợp, từ đầu năm 2023 đến nay, phường Kỳ Phương đã có 15 người tham gia BHXH tự nguyện và vận động thêm hơn 270 người tham gia BHYT, đưa diện bao phủ BHYT toàn phường đạt gần 90%, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH đạt 39%.

Chị Nguyễn Thị Hiệu - nhân viên tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT ở phường Kỳ Phương cho hay: “Phường chúng tôi có 5 tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, chính sự nỗ lực của hệ thống tổ chức dịch vụ thu này nên nhiều người lao động tự do (nông dân, tiểu thương, thợ thủ công…) đã được tiếp cận với các chính sách an sinh và mạnh dạn tham gia BHXH tự nguyện”.

Chị Nguyễn Thị Hiệu tuyên truyền về lợi ích tham gia BHXH tự nguyện cho các hội viên trong Hội LHPN phường Kỳ Phương.

Thị xã Kỳ Anh hiện có 63 tổ chức dịch vụ thu BHYT, BHXH thuộc hội nông dân, hội chữ thập đỏ các xã, phường. Nhiều phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp từ các tổ chức dịch vụ thu đã giúp BHXH TX Kỳ Anh từng bước tháo gỡ những khó khăn. Để hỗ trợ các tổ chức dịch vụ thu, BHXH thị xã còn thành lập các tổ hỗ trợ, chia theo địa bàn phụ trách; tổ chức lễ ra quân; đối thoại, tuyên truyền cho bà con nhân dân về chính sách BHYT, BHXH…

Nhờ đó, nhiều khó khăn dần được tháo gỡ. Đến ngày 17/3/2023, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của thị xã Kỳ Anh đạt gần 90%, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.936 người, giảm 336 người so với cuối năm 2022 do ảnh hưởng của việc thay đổi mức đóng. So với chỉ tiêu được giao (đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 94,6% và tăng 321 người tham gia BHXH tự nguyện), BHXH TX Kỳ Anh còn cần phải tập trung cao hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động. Và, trong nhiệm vụ này, cần sự tích cực hơn nữa của các nhân viên các tổ chức dịch vụ thu.

BHXH thị xã Kỳ Anh tham gia ngày hội chuyển đổi số 2023 tại phường Hưng Trí.

Bà Phạm Thị Ý - Giám đốc BHXH TX Kỳ Anh cho rằng, cùng với sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương thì sự tham gia của các đoàn thể trong phát triển BHXH toàn dân rất quan trọng. Hệ thống tổ chức dịch vụ thu chính là “cánh tay” đắc lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BHXH TX Kỳ Anh. Thời gian qua, tất cả các chính sách an sinh của BHXH đều được các tổ chức dịch vụ thu tiếp nhận và chuyển tải tới người dân một cách kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu. Họ cũng chính là những người gần dân, hiểu dân nên rất dễ nắm bắt thời điểm, tâm lý để có thể thành công trong vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

Thời gian tới, BHXH thị xã sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương triển khai thêm nhiều giải pháp thông tin, tuyên truyền hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức người dân về tính nhân văn của chính sách BHYT, BHXH, tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động để sớm hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2023.

Thu Trang