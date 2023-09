Niềm vui từ những ngôi nhà kiên cố do Bộ Công an hỗ trợ tại Hà Tĩnh

Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố từ chương trình do Bộ Công an hỗ trợ đã được Hà Tĩnh triển khai đúng yêu cầu, tiến độ, góp phần giúp những hộ dân khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Năm nay đã ngoài 70 tuổi – độ tuổi đáng ra đã được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già nhưng vợ chồng ông Hán Duy Hùng và bà Nguyễn Thị Liệu, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê vẫn chăm chỉ ruộng vườn với mong muốn sẽ sớm sửa chữa lại ngôi nhà chắc chắn hơn để che nắng, che mưa bởi căn nhà ông bà đang ở đã xuống cấp, thấm dột sau nhiều năm xây dựng, sinh sống.

Trên nền ngôi nhà cũ đã xuống cấp, gia đình ông Hùng, bà Liệu được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới kiên cố.

Khi Bộ Công an triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà tài trợ kinh phí cho Hà Tĩnh, vợ chồng ông Hùng là một trong những hộ gia đình được lựa chọn. Đến thời điểm này, ngôi nhà mới cơ bản được hoàn thiện trong sự vui mừng của vợ chồng ông Hán Duy Hùng khi niềm mong mỏi về một nơi ở kiên cố, khang trang lâu đã thành sự thật.

Quá trình xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn, lực lượng Công an các cấp đã tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng các cấp chính quyền triển khai.

“Căn nhà cũ xuống cấp, không đảm bảo cuộc sống cho 2 vợ chồng nhưng vì kinh tế khó khăn nên lâu nay vẫn chưa thể sửa được. Vợ chồng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Công an, cấp uỷ, chính quyền và các ngành chức năng đã quan tâm, giúp đỡ hoàn thiện ước mơ có căn nhà kiên cố” - ông Hán Duy Hùng bày tỏ.

Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn rất phấn khởi khi được Bộ Công an và các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Tương tự hộ ông Hùng, gia đình ông Nguyễn Văn Lượng - bà Phạm Thị Thuận ở xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, cũng có hoàn cảnh khó khăn khi hai vợ chồng thường xuyên đau ốm, phải chạy chữa thuốc thang. Một ngôi nhà kiên cố vẫn luôn là mơ ước từ nhiều năm nay của ông Lượng, bà Thuận. Và, niềm mơ ước ấy đã dần thành sự thật khi hộ ông Lượng - bà Thuận là một trong những gia đình được lựa chọn trong chương trình xây dựng 1.000 nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở mà Bộ công an hỗ trợ cho Hà Tĩnh.

Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con hàng xóm, ngôi nhà mới của vợ chồng ông Lượng đang được xây dựng chắc chắn. Chứng kiến điều này, bà con láng giềng cũng vui mừng thay cho ông Lượng, bà Thuận.

Phối cảnh mẫu nhà theo thiết kế mới được mở rộng diện tích, bổ sung phòng lồi, cửa sổ... phù hợp với đặc điểm khí hậu, địa hình của Hà Tĩnh.

“Vợ chồng tôi hiện đã tuổi cao, sức yếu nên nghĩ việc có ngôi nhà kiên cố, không lo mưa, lo nắng, chỉ là mơ ước thôi nhưng khi được các cấp, các ngành quan tâm thì điều này đã thành sự thật. Có ngôi nhà mới, vợ chồng tôi chắc chắn sẽ yên tâm hơn về sau, nhất là vào mùa mưa bão” - bà Phạm Thị Thuận chia sẻ.

Là huyện miền núi của Hà Tĩnh, Hương Khê có địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, điều kiện sản xuất không thuận lợi, vì thế, cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây vẫn còn khó khăn, trong đó có vấn đề về nhà ở.

Vào tháng 6/2023, khi Bộ Công an triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà cho Hà Tĩnh, Hương Khê là địa phương có số lượng lớn ngôi nhà với 97 hộ được phê duyệt.

Chính quyền huyện Hương Khê quan tâm trong việc khảo sát, lập danh sách, rà soát các hộ nghèo và quá trình xây dựng nhà ở theo chương trình hỗ trợ của Bộ Công an.

Với mục tiêu chương trình được triển khai đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, yêu cầu, huyện Hương Khê đã khảo sát, lập danh sách, rà soát các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 630 tỉnh).

Trung tá Lê Xuân Dũng – Phó Trưởng Công an huyện Hương Khê cho hay: Ngay khi chương trình được triển khai, đơn vị đã tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền, ban, ngành địa phương để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người nghèo trên địa bàn. Công an huyện cũng chỉ đạo công an các xã phối hợp với đoàn thanh niên, phụ nữ, thực hiện việc hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình trong việc xây dựng nhà cho các gia đình. Những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi sẽ góp phần quan trọng giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hương Khê có mái ấm để an cư, ổn định cuộc sống.

Trong 600 hộ dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo chương trình của Bộ Công an trong danh sách phê duyệt đợt 1 của Ban Chỉ đạo 630 tỉnh, huyện Hương Sơn có 96 hộ dân được lựa chọn. Đây là một trong những địa phương có số lượng lớn nhà ở được phê duyệt.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hạ băng khánh thành 1 trong 3 ngôi nhà mẫu được xây dựng ở huyện Hương Sơn.

Thời gian qua, với việc huy động xã hội hóa kinh phí đối ứng, huy động đoàn thể, người dân địa phương hỗ trợ ngày công, tới nay, đã có 13 ngôi nhà ở huyện Hương Sơn được hoàn thành, bàn giao cho hộ dân đưa vào sử dụng. Những ngôi nhà mới kiên cố góp phần cho bà con có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung cao độ trong việc triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ dân theo đúng quy định, hướng dẫn.

Việc Bộ Công an hỗ trợ 1.000 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng cho các hộ dân nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và nhà hảo tâm đối với tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo 630 tỉnh nói chung và các địa phương ở Hà Tĩnh nói riêng đã tập trung cao độ để triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ dân theo đúng quy định, hướng dẫn. Lực lượng công an phối hợp với chính quyền và MTTQ các địa phương vận động các tổ chức, đoàn thể giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở. Huy động tối đa các nguồn lực từ cộng đồng, hộ gia đình và tận dụng các nguồn vật liệu sẵn có để đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng nhà.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay: Với vai trò là cơ quan thường trực cho Ban Chỉ đạo 630 tỉnh, thời gian qua, đơn vị đã tích cực cực tham mưu tháo gỡ các vướng mắc ban đầu khi thực hiện chương trình hỗ trợ của Bộ Công an; phối hợp với Sở Xây dựng trong điều chỉnh thiết kế các căn nhà cho phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình của Hà Tĩnh. Công an tỉnh cũng chỉ đạo công an huyện, xã cắt cử lực lượng hỗ trợ các hộ dân, góp phần tiết kiệm chi phí cho các hộ dân khi xây dựng nhà mới.

Tháng 6/2023, Bộ Công an triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà từ nguồn vận động, kêu gọi Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank tài trợ kinh phí cho Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo 630 tỉnh và ban hành nhiều văn bản kịp thời triển khai chủ trương. Tỉnh phấn đấu hoàn thành xây dựng xong 1.000 căn nhà trong năm 2023. Chương trình được chia thành 2 giai đoạn với giai đoạn 1 là tổ chức rà soát, xét duyệt danh sách các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có nhu cầu hỗ trợ đợt 1, hoàn thành trước ngày 12/8 và triển khai xây dựng đợt 1, bàn giao cho người dân trước ngày 12/9; giai đoạn 2 là tổ chức khảo sát, xét duyệt đợt 2 danh sách các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có nhu cầu hỗ trợ, hoàn thành trước ngày 20/9, triển khai xây dựng đợt 2 và bàn giao cho người dân trước ngày 31/12. Dự toán kinh phí hỗ trợ mỗi căn nhà là 87.248.000 đồng, trong đó, nguồn kinh phí từ Bộ Công an vận động, hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; trích từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; số kinh phí còn lại (hơn 17 triệu đồng), các huyện, thành phố, thị xã huy động nguồn lực hỗ trợ.

Tin liên quan: Bộ Công an hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho người nghèo Hà Tĩnh Chủ trương vận động hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh xây dựng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở do Bộ Công an triển khai sẽ giúp bà con có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc phát triển KT-XH, bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Hà Tĩnh linh hoạt triển khai xây dựng 1.000 căn nhà do Bộ Công an hỗ trợ Từ nguồn kinh phí do Bộ Công an kết nối hỗ trợ, Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành xây dựng 1.000 ngôi nhà ở cho người dân khó khăn trong năm 2023. Đến nay, các phần việc đang được các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, linh hoạt, đảm bảo tiến độ và chất lượng từng ngôi nhà.

Nhung Quý – Nguyên Khang