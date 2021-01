Thủ tướng hỗ trợ Hà Tĩnh 8,43 tỷ đồng khắc phục thiệt hại về nhà ở do thiên tai

Ngoài Hà Tĩnh, trong đợt này còn có các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định cùng nhận hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020.

Nhà dân Hà Tĩnh bị lốc xoáy trong mưa bão tàn phá vào tháng 10/2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, hỗ trợ 89,11 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho 5 địa phương, gồm: Nghệ An 1,26 tỷ đồng; Hà Tĩnh 8,43 tỷ đồng; Quảng Bình 4,89 tỷ đồng; Quảng Nam 69,81 tỷ đồng; Bình Định 4,72 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 theo quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên.

Các địa phương sử dụng kinh phí đã tạm cấp từ ngân sách trung ương theo các Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 23/10/2020, Quyết định số 1815/QĐ-TTg ngày 15/11/2020 và Quyết định số 1913/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP, sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh trục lợi về chính sách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra tình hình hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn các địa phương thiệt hại lớn về nhà ở.

Chi tiết quyết định hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ mời xem tại đây.

Thùy Như