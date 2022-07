6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 5.703 vụ tai nạn giao thông

Thời gian tới, cùng với cả nước, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về đảm bảo ATGT theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo ATGT 6 tháng đầu năm 2022. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Chiều 15/7, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh điều hành điểm cầu Hà Nội. Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ điều hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc Gia, 6 tháng đầu năm nay, nhờ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp đảm bảo ATGT nên tình hình có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện liên tục và sâu rộng; công tác đầu tư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông có nhiều chuyển biến; hoạt động đăng ký, đăng kiểm phương tiện được tập trung; công tác xử lý ùn tắc giao thông được chú trọng...

Các đại biểu ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Hoạt động thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT của các lực lượng chức năng được tăng cường. Qua đó, đã xử lý 1.379.314 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền gần 1.635 tỷ đồng, tước 144.121 giấy phép lái xe, tạm giữ 241.900 phương tiện các loại.

Ngoài ra, lực lượng chức năng trong toàn quốc cũng đã tiến hành kiểm soát tải trọng 51.770 xe (có 9.154 xe vi phạm, xử phạt gần 50 tỷ đồng); cấp mới 1.772.418 giấy phép lái xe các loại; kiểm định 2.500.934 phương tiện đường bộ, kiểm tra kỹ thuật 19.619 lượt phương tiện thủy nội địa; xử lý 38 điểm đen trên các tuyến đường bộ...

Theo báo cáo của Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 5.703 vụ TNGT, làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người (so với cùng kỳ năm ngoái giảm 663 vụ, tăng 79 người chết, giảm 793 người bị thương). Nguyên nhân xảy ra TNGT chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, không quan sát, chuyển hướng không chú ý, vượt xe sai quy định, vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật...

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã tham gia thảo luận các vấn đề như: các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để kiềm chế TNGT; nguyên nhân dẫn đến TNGT ở một số tỉnh, thành phố tăng; kinh nghiệm triển khai các biện pháp kiểm soát tải trọng; công tác đảm bảo an toàn hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa; tình hình phục hồi vận tải khách công cộng; tình trạng vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi tham gia giao thông...

Các đại biểu Hà Tĩnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu: Ủy ban ATGT Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Các bộ, ngành, địa phương cũng phải tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp để giảm TNGT cả 3 tiêu chí, hạn chế ùn tắc, đầu tư xây dựng và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh phát biểu. (Ảnh: Báo Giao thông).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó ưu tiên: rà soát lại hệ thống văn bản để đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc tham gia giao thông an toàn; tổ chức tốt các đợt ra quân cao điểm gắn với duy trì thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra, tuần tra.

Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức làm việc, hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các địa phương có số vụ TNGT tăng để chấn chỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dẫn đến TNGT nghiêm trọng; kiểm tra, rà soát việc cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm, kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với phương tiện; ngăn chặn tình trạng sử dụng bia riệu, ma túy khi tham gia giao thông...

6 tháng đầu năm nay, Hà Tĩnh xảy ra 46 vụ TNGT, làm chết 39 người, bị thương 11 người (so với cùng kỳ năm ngoài giảm 5 vụ, bằng số người chết, bằng số người bị thương). Các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, phát hiện, lập biên bản 15.575 trường hợp, xử phạt 14.899 trường hợp với số tiền gần 22 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 1.067 trường hợp; tạm giữ 1.067 phương tiện các loại; khởi tố 46 vụ/46 bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”... Trong thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, các giải pháp của tỉnh về đảm bảo ATGT theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19“, với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”; phấn đấu kéo giảm TNGT từ 5% - 10% so với năm 2021.

Tiến Dũng