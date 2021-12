Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm điểm công tác năm 2021

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy cùng dự.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời, ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch… góp phần đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, nội bộ; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội...

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT, phòng chóng cháy nổ. Toàn lực lượng đã đã điều tra, khám phá 348 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt xoá 26 ổ, nhóm tội phạm; thụ lý giải quyết 786 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã khởi tố 737 vụ/1.391 bị can, bắt và vận động đầu thú 33 đối tượng truy nã, giải quyết hàng trăm vụ việc xẩy ra tại địa bàn cơ sở, không để phức tạp nảy sinh… góp phần giữ an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm.

Đặc biệt, trong năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, phát huy vai trò của lực lượng trên tuyến đầu, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu và triển khai nhiều giải pháp, huy động, tập trung tối đa lực lượng Công an các cấp triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban thường vụ đã đóng góp ý kiến, đánh giá những mặt được, chưa được trong công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT và đưa ra các giải pháp sát với tình hình thực tế trên từng lĩnh vực để triển khai thực hiện trọng thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải Võ ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của lực lượng Công an trong thời gian qua, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công an tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời các giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phức tạp nảy sinh; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý trên địa bàn; làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…

Thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của cấp trên; chú trọng công tác xây dựng lực lượng, trong đó tập trung đào tạo CBCS chuyên sâu về nghiệp vụ, bố trí CBCS đúng năng lực sở trường để phát huy hiệu quả trong công tác, tăng cường lực lượng hướng về cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ.

Tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm khai thác tài nguyên khoáng sản, tai tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

