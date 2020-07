Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, vi phạm thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra từ ngày 8/8 đến ngày 10/8/2020 tại 35 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi THPT năm 2020

Để tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy chế, tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, chất lượng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công điện số 1345-CĐ/TU yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể.

Trong đó, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện để các thí sinh tự tin làm bài thi đạt kết quả cao; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, vi phạm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 1/7/2020 của UBND tỉnh, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện đảm bảo;

Chủ động đề ra các phương án, đảm bảo về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, tại các điểm thi, nơi lưu trú của cán bộ coi thi và thí sinh. Tăng cường công tác chỉ đạo giám sát, thanh tra, kiểm tra Kỳ thi. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi. Báo cáo kết quả tổ chức kỳ thi về Thường trực Tỉnh ủy.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo vệ kỳ thi; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi; đảm bảo công tác phòng, chống cháy, nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỳ thi đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân và học sinh, nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội để thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các Trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo các địa phương, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi, phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Kỳ thi theo địa bàn phụ trách.

Thùy Như