Biến khó khăn thành cơ hội trong sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh

Chiều 6/5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Can Lộc và làm việc với các huyện, thị, thành phố về kế hoạch sản xuất nông nghiệp trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cùng đi kiểm tra và dự làm việc có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Báo cáo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Tĩnh về kết quả sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2020 cho thấy, tình hình dịch bệnh gây hại trên các loại cây trồng diễn biến khá phức tạp. Một số bệnh gây hại trên lúa như: đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng... xuất hiện ở các địa phương, song, nhờ công tác kiểm tra, phát hiện và phòng trừ kịp thời nên đã cơ bản được khống chế, không gây ảnh hưởng nhiều đến năng suất, sản lượng.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt: Vụ xuân 2020, tình hình dịch bệnh gây hại trên các loại cây trồng diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, nhờ công tác kiểm tra, phát hiện và phòng trừ kịp thời nên đã cơ bản được khống chế, không gây ảnh hưởng nhiều đến năng suất, sản lượng.

Tính đến 10h sáng ngày 6/5/2020, diện tích lúa đã thu hoạch trên địa bàn toàn tỉnh đạt khoảng 3.924 ha, đạt 6,61% tổng diện tích.

Dự kiến, thời gian thu hoạch tập trung tại các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, Lộc Hà từ nay đến 15/5; các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn, thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang, Nam Cẩm Xuyên thu hoạch tập trung từ 10-20/5, các địa phương còn lại thu hoạch tập trung từ 15-22/5.

Bước đầu ước tính năng suất bình quân vụ Xuân 2020 đạt 55,27 tạ/ha, gần bằng vụ xuân 2019 (55,69 tạ/ha). Trong đó, một số huyện đạt cao như: Đức Thọ (62 tạ/ha), Vũ Quang (60 tạ/ha), Can Lộc (58 tạ/ha),...

Về công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp, vụ Xuân 2020, lượng giống cung ứng qua nguồn từ hệ thống doanh nghiệp, đại lý và Nguồn dự trữ Quốc gia là khoảng 1.240 tấn, tương đương 26.000 ha chiếm 44% tổng diện tích gieo cấy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh và có chỉ đạo phòng chống dịch bệnh kịp thời của các địa phương

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các địa phương cũng báo cáo nhanh về kết quả sản xuất vụ xuân 2020.

Theo đó, mặc dù thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều hành, tổ chức thực hiện sản xuất. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, đồng thuận của nhân dân, vụ xuân 2020 nhìn chung vẫn đảm bảo ổn định về năng suất, sản lượng.

Theo các đại biểu, khó khăn đối với chăn nuôi hiện nay đó là đàn lợn nái trong nông hộ giảm mạnh và hiện nay giá con giống đang ở mức cao 2,7-3 triệu đồng/con, trong khi nguồn lực của các hộ chăn nuôi hạn chế nên việc tái đàn vẫn diễn ra chậm.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận các địa phương đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện và đạt một số kết quả trong vụ xuân 2020.

“Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-XH. Trước tình hình đó, Hà Tĩnh phải dồn sức, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Mặc dù khó khăn chung như vậy, nhưng theo Bí thư Tỉnh ủy, nông nghiệp là 1 trong 3 khu vực kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 ít hơn. Trong lúc khó khăn, nông nghiệp là cơ hội để đảm bảo ổn định, đặc biệt đối với địa bàn như Hà Tĩnh. Đây cũng là cơ hội tái sản xuất nông nghiệp, tập trung hơn nữa cho liên kết với doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích.

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các địa phương tập trung cao cho thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; dồn sức chuẩn bị sản xuất hè thu; chủ động cho vụ đông. Quan tâm cho giống cây ăn quả, quy trình chăm sóc đảm bảo đạt năng suất chất lượng.

Về chăn nuôi, các địa phương cần kiểm tra, hướng dẫn người dân đảm bảo các điều kiện về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh đẩy mạnh tăng đàn, tái đàn lợn. Các cơ sở sản xuất giống tăng cường việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng và an toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi để thực hiện việc tăng đàn, tái đàn. Tiếp tục xúc tiến, thu hút doanh nghiệp đầu tư dự án mới trong chăn nuôi.

Trước đó, vào đầu buổi làm việc Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn đã thực tế kiểm tra một số mô hình trình diễn giống lúa nếp 98 tại xã Khánh Vĩnh Yên, mô hình ADI 168 tại xã Thanh Lộc và mô hình lúa Bắc Hương 9 tại xã Kim Song Trường

Theo báo cáo của huyện Can Lộc, vụ xuân 2020, toàn huyện gieo cấy 9.333 ha lúa; đến ngày 5/5 đã thu hoạch 97 ha; dự kiến năng suất bình quân toàn huyện đạt 58 ta/ha

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn kiểm tra mô hình lúa ADI 168 tại xã Thanh Lộc...

và mô hình trình diễn giống lúa nếp 98 do Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm tại xã Khánh Vĩnh Yên

Thanh Hoài