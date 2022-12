Các địa phương Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm

Kỳ họp HĐND cấp huyện cuối năm 2023 tại Cẩm Xuyên, Hương Sơn và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022; quyết định nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2023.

Sáng 21/12, HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và quyết định, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND huyện Cẩm Xuyên báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; tờ trình và tóm tắt tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XX.

Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XX cũng thông qua tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2023; tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình dự án; tờ trình về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình đề nghị thông qua đề án tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2023 - 2025…

Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Hoàng Anh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Năm 2022, trong điều kiện nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Cẩm Xuyên đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 được cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch cụ thể.

Kết quả, toàn huyện có 20/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13% (vượt kế hoạch 4%). Trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 3,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,9%; thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 19%. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 415,8 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.750 tỷ đồng.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Võ Tá Nhân thông qua một số tờ trình tại kỳ họp

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, tổ chức thành công đại hội thể dục - thể thao và nhiều hoạt động văn hóa; chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng lên; công tác phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 và dịch sốt xuất huyến được tập trung thực hiện có hiệu quả; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách đạt kết quả cao, chính sách xã hội được thực hiện kịp thời…

Năm 2023, huyện Cẩm Xuyên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong từng ngành, lĩnh vực. Tập trung phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt an toàn với dịch COVID-19; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh; đẩy nhanh xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; triển khai các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển trên các lĩnh vực.

Cẩm Xuyên đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách đạt 408 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư toàn xã hội 1.800 tỷ đồng, có thêm 2 xã NTM kiểu mẫu và 2 xã NTM nâng cao, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới 1%...

Tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành đề nghị đại biểu HĐND huyện trên tinh thần dân chủ, khách quan, tập trung thảo luận và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các giải pháp để khắc phục.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành phát biểu tại kỳ họp

2023 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về giải pháp hoàn thiện các quy hoạch, giải pháp phát triển nông nghiệp, nhất là bàn các chính sách hỗ trợ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào NTM, hướng tới xây dựng nông thôn thông minh, hài hòa và hạnh phúc; tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư để phát triển du lịch; đẩy nhanh vốn đầu tư công...

Kỳ họp thứ 9, HĐND Cẩm Xuyên khóa XX diễn ra trong 2 ngày (21 - 22/12). Sau phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn; nghe tiếp thu, giải trình của lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên và thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Cùng tại kỳ họp này, đại biểu cũng bầu và miễn nhiệm các chức danh: Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện theo thẩm quyền của HĐND huyện.

Sáng 21/12, HĐND huyện Hương Sơnkhóa XX khai mạc Kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần, Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Thị Mai Thủy, Cục trưởng Cục Thuế Trương Quang Long cùng dự.

Đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe UBND huyện Hương Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

Chủ tọa kỳ họp

Theo báo cáo, năm 2022, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3.725 tỷ đồng, tăng 3,58% so với năm 2021; tổng sản lượng lương thực đạt 57.545 tấn, đạt 119,88% kế hoạch, tăng 8,83% so với năm 2021. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 97,26 triệu đồng, bằng 101,31% kế hoạch, tăng 3,14% so với năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,84 triệu đồng/người.

Về xây dựng NTM, dự kiến cuối năm 2022, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số toàn huyện lên 4 xã đạt chuẩn này; 22 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số lên 140 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 44 vườn mẫu, nâng tổng số lên 914 vườn mẫu.

Trong năm 2022, trên địa bàn thành lập mới 40 mô hình kinh tế, trong đó có 2 mô hình lớn, 3 mô hình vừa và 35 mô hình nhỏ, lũy kế toàn huyện có 1.752 mô hình (123 mô hình lớn, 176 mô hình vừa, 1.453 mô hình nhỏ). Từ đầu năm đến nay, Hương Sơn cũng thành lập mới 6 THT, 5 HTX, 75 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 336 THT, 94 HTX và 610 doanh nghiệp.

Công tác GPMB được tập trung chỉ đạo, cơ bản bàn giao kịp thời mặt bằng cho các đơn vị thi công đúng tiến độ các dự án; việc chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng đảm bảo đúng các quy định pháp luật...

Chủ tịch UBND Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ trình bày báo cáo đánh giá tình hình KT-XH năm 2022; kế hoạch phát triển năm 2023

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường… được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Hà Thị Huyền trình bày báo cáo giám sát việc triển khai thực hiện và hiệu quả sử dụng rừng sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2022

Năm 2023, huyện Hương Sơn đặt mục tiêu thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trọng tâm là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Đồng thời phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,5 triệu đồng; thu ngân sách đạt 242 tỷ đồng; tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.150 tỷ đồng...

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Hương Sơn khoá XX diễn ra trong 1 ngày (21/12). Sau phiên khai mạc, các đại biểu nghe đại diện các ngành chức năng trình bày báo cáo kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện; thảo luận, thông qua các nội dung nghị quyết của kỳ họp.

Cũng trong sáng 21/12, HĐND huyện Nghi Xuân khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng năm 2023. Các đại biểu tham dự kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp lần này. Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu và Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hữu Hiệp chủ tọa kỳ họp. Kỳ họp thứ 8 cũng thông qua các tờ trình: dự toán phân bổ thu, chi ngân sách huyện năm 2023; chấp thuận chủ trương đầu các dự án đầu tư công năm 2023; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023; thông qua Đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện Nghi Xuân đến năm 2030. Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Năm 2022, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận, nỗ lực của toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả nhất định. Theo đó, đến nay, 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết của HĐND huyện đề ra. Một số chỉ tiêu nổi bật như: thu nhập bình quân đầu người ước đạt 48,5 triệu đồng/năm (kế hoạch 48 triệu đồng/năm); tổng sản lượng lương thực có hạt ước 22.005 tấn (kế hoạch 20.830 tấn); tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 293,56 tỷ đồng (kế hoạch 267 tỷ đồng). Các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đạt 2.408 tỷ đồng, đạt 103,2% kế hoạch năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tổng lượt khách về du lịch trên địa bàn hơn 319.845 lượt, tăng 261% so cùng kỳ năm 2021. Ông Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân trình bày báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. Phong trào “Xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025” được triển khai tích cực, có sức lan tỏa mãnh mẽ. Toàn huyện có 297 hộ thuộc 11 xã tự nguyện phá dỡ bờ rào, cổng, hiến đất mở rộng đường giao thông với 9.076m2 đất ở, trị giá hơn 35 tỷ đồng... Các địa phương đầu tư rải thảm nhựa được 22,2km; nâng cấp mặt đường và cứng hóa 9,34 km đường trục thôn, ngõ phố... Lĩnh vực văn hóa - xã hội được huyện quan tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Viết Hưng trình bày tóm tắt trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 8. Năm 2023, huyện Nghi Xuân tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Theo đó, giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp; tiếp tục tập trung cao chỉ đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đẩy nhanh việc thực hiện hạ tầng cơ sở, các dự án về phát triển du lịch nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các dịch vụ du lịch và phát triển đô thị… Mục tiêu đặt ra là phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 10%, thu ngân sách 384 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt 22.100 tấn, giảm nghèo đa chiều 0,5%; phấn đấu trong năm 2023 có ít nhất 1 xã đạt NTM kiểu mẫu và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao… Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Nghi Xuân khóa XXI diễn ra trong 2 ngày (21 - 22/12). Sau phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình nghị quyết; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; nghe tiếp thu, giải trình của lãnh đạo huyện Nghi Xuân; biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Phan Trâm - Hoài Nam - Hữu Trung