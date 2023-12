Các tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận nội dung trình Kỳ họp thứ 17

Đại biểu HĐND tỉnh thuộc các tổ bầu tại huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh đã thảo luận sôi nổi, góp ý trách nhiệm vào các vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất...

Sáng 1/12, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh tham dự buổi thảo luận của Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Hương Sơn trước thềm Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Hương Sơn.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra trong 3 ngày (6 - 8/12) sẽ tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; phân tích những chỉ tiêu chưa đạt trong năm và quyết định các mục tiêu, giải pháp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu...

Tại buổi thảo luận, với tinh thần thẳng thắn, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2024, phân bổ nguồn cho dự án đường giao thông trục chính nối các xã sáp nhập ở xã Kim Hoa; có giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công...

Chủ tịch UBND Hương Sơn Trần Bình Thân: đề nghị bố trí sớm các nguồn kinh phí giảm nghèo và xây dựng NTM, đô thị văn minh, đặc biệt là hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả do thiên tai.

Đại biểu cũng cho ý kiến liên quan đến việc quan tâm hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma tuý vào cơ sở bắt buộc; đề nghị bố trí sớm các nguồn kinh phí giảm nghèo và xây dựng NTM; đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; có chính sách hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng lớn về thiên tai, đặc biệt là vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2023 - 2025).

Ngoài ra, cần xem xét điều chỉnh việc giao khoán và cấp bìa đỏ đất rừng; xem xét, hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách sau khi sáp nhập xã; hỗ trợ Nhân dân sản xuất nông nghiệp....

Phát biểu tại buổi thảo luận, Phó Chủ tich Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đề nghị huyện Hương Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng quy định.

Phó Chủ tich Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh phát biểu tại buổi thảo luận.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Hương Sơn tiếp thu các ý kiến một cách nghiêm túc; tổng hợp và trình lên kỳ họp sắp tới.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Quang Thọ - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Sơn tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu.

Kết luận buổi thảo luận, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Quang Thọ - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Sơn ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của đại biểu các phòng, ban ngành huyện Hương Sơn. Những ý kiến tại buổi thảo luận sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Nghi Xuân cũng tiến hành thảo luận các nội dung trình Kỳ họp thứ 17 với sự tham dự của Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải.

Đại biểu tham dự buổi thảo luận.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 17; đồng thời góp ý, cho ý kiến về các vấn đề trọng tâm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng đề xuất tỉnh phân luồng tỷ lệ học sinh vào các trung tâm dạy nghề, giáo dục thường xuyên phù hợp thực tiễn của từng địa phương.

Các đại biểu đề nghị có chính sách cho người giúp đỡ các trường hợp cai nghiện ma túy, giáo dục tại cộng đồng; chính sách hỗ trợ di dời dân tại các vùng nguy hiểm còn thấp, cần nghiên cứu bổ sung nhằm khuyến khích người dân về vùng tái định cư.

Về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tỉnh cần xem xét nghiên cứu việc phân luồng tỷ lệ học sinh vào các trung tâm dạy nghề, giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng và tăng bộ máy biên chế để đáp ứng yêu cầu chất lượng dạy và học.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu tại buổi thảo luận

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về vấn đề môi trường trên địa bàn, đề nghị tỉnh xem xét bố trí thu gom xử lý rác thải phù hợp hơn; kế hoạch sử dụng đất cần dài hơi nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện; ưu tiên bố trí nguồn vốn trung hạn để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình nước sạch trên địa bàn huyện Nghi Xuân; có cơ chế đặc thù điều tiết phân bổ ngân sách tiền sử dụng đất cho các thị trấn để có nguồn lực xây dựng đô thị văn minh...

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Nghi Xuân kết luận buổi thảo luận

Kết luận buổi thảo luận, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Nghi Xuân tiếp thu và đánh giá cao nội dung các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để gửi đến Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Vũ Quang tiến hành thảo luận trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Thiều Quang chủ trì hội nghị.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 17; đồng thời góp ý, cho ý kiến về các vấn đề trọng tâm.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đại biểu cho biết, theo Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh thì mức hỗ trợ phá bỏ bờ thửa, di dời mồ mả, san phẳng mặt ruộng và đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng phục vụ sản xuất tại các vùng tập trung, tích tụ ruộng đất là 5 triệu đồng/ha... Mức hỗ trợ này quá thấp, không phù hợp với những vùng đặc thù như ở miền núi Vũ Quang, do đó, đề nghị nâng lên 30 triệu đồng/ha.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến góp ý một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp...

Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, đại biểu cho rằng, việc bãi bỏ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về thông qua điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 là cần thiết vì quy hoạch tài nguyên nước đã được tích hợp và có hiệu lực thực hiện vào Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 8/11/2022.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đại biểu kiến nghị, ngoài việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn; đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2023 - 2024; củng cố cơ sở vật chất hệ thống trường lớp, sắp xếp bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên thì cũng cần quan tâm bổ sung giáo viên dạy nhóm trẻ từ 18 - 36 tháng.

Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực LĐ-TB&XH, y tế, cơ sở hạ tầng, chính sách phát triển văn hoá, du lịch cộng đồng cũng được đại biểu quan tâm góp ý, đề xuất tại cuộc thảo luận.

Phát biểu tại buổi thảo luận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân nhấn mạnh, trong thành quả chung của tỉnh, có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Vũ Quang. Đối với các ý kiến cử tri gửi đến tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các kỳ tiếp xúc cử tri, tổ đã trả lời bằng văn bản. Với các vấn đề thuộc thẩm quyền, tổ đã giao các phòng, ngành liên quan giải quyết kịp thời.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân phát biểu tại buổi thảo luận.

Kết luận buổi thảo luận, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến mà đại biểu quan tâm. Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang sẽ tổng hợp, nghiên cứu để gửi đến Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TP Hà Tĩnh tiến hành thảo luận trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII với sự tham dự của Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng.

Đại biểu tham dự buổi thảo luận.

Tại buổi thảo luận, lãnh đạo các phòng, ngành, UBND thành phố cơ bản thống nhất với các dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp. Đồng thời, góp ý một số nội dung liên quan đến các chính sách thuộc các lĩnh vực cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Duy Đức góp ý báo cáo kết quả KT-XH năm 2023 và nêu một số đề xuất liên quan đến địa phương.

Đại biểu đề xuất bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo báo cáo kết quả KT-XH năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách năm 2024; dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực TN&MT; tăng mức hỗ trợ theo dự thảo nghị quyết chính sách hỗ trợ tổ chuyển đổi số cộng đồng và thuê chuyên gia chuyển đổi số.

Đại biểu cũng đề xuất với HĐND tỉnh các nội dung liên quan đến sự phát triển của thành phố như: trích kinh phí hỗ trợ xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa núi Nài; thống nhất chủ trương phân cấp quản lý, đưa kênh N19 cho thành phố quản lý để duy tu bảo dưỡng, đảm bảo cấp nước sản xuất nông nghiệp cho các xã ven đô; có giải pháp xã hội hóa giáo dục để giảm tải cho giáo dục công lập...

Các thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng cung cấp thêm thông tin về nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp thứ 17 và giải trình những nội dung các đại biểu kiến nghị, đề xuất.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thành phố, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đánh giá cao tinh thần đóng góp ý kiến xây dựng của các đại biểu đối với các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của các đại biểu và sẽ nghiên cứu, tổng hợp gửi đến kỳ họp.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cũng thông tin một số kết quả phát triển KT-XH và làm rõ hơn những nội dung đại biểu quan tâm về lĩnh vực giáo dục, phát triển sản xuất nông nghiệp, thương mại – dịch vụ...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại thị xã Hồng Lĩnh tiến hành thảo luận trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII với sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Toàn cảnh buổi thảo luận.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 17; đồng thời góp ý, cho ý kiến về các vấn đề trọng tâm.

Cụ thể, tỉnh cần xem xét phân bổ nguồn đầu tư công giai đoạn 2024 - 2025 hợp lý để địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân đầu tư các công trình, dự án; ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách để khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp phía Bắc tỉnh.

Đại biểu cũng góp ý vào dự thảo nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Đại biểu lắng nghe các ý kiến thảo luận.

Đối với việc thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2023, kế hoạch biên chế năm 2024, đại biểu đề nghị xem xét điều tiết phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục cho tuyển dụng nhân lực ngành y tế, công chức phường, xã.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trước thực trạng thiếu lớp, thiếu cơ sở vật chất cho học sinh học tại một điểm sau khi sáp nhập Trường THPT Hồng Lĩnh và Trường bán công Hồng Lam tại một địa điểm, đại biểu đề nghị UBND tỉnh, các sở , ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đầu tư xây dựng Trường THPT Hồng Lĩnh tại địa điểm mới, đã được quy hoạch...

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng kết luận tại buổi thảo luận.

Kết luận buổi thảo luận, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Hồng Lĩnh tiếp thu và đánh giá cao nội dung các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để gửi đến Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh thảo luận trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII với sự tham dự của Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đặng Ngọc Sơn.

Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành chủ trì buổi thảo luận.

Trên tinh thần xây dựng, đại biểu Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Kỳ Anh đã góp ý nhiều vấn đề trọng tâm, trong đó đề nghị cần có các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng sản xuất, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; đầu tư hạ tầng kênh thoát nước ở các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ giao khu dân cư...

Đại biểu cũng đề xuất có chiến lược phát triển du lịch tỉnh qua việc khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp, HTX khi tham gia trên sàn thương mại điện tử; xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, cấp đất trái thẩm quyền trên địa bàn...

Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Thị Vân Anh đề nghị cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, HTX khi tham gia sàn thương mại điện tử

Kết luận buổi thảo luận, thay mặt tổ đại biểu HĐND tình bầu tại huyện Kỳ Anh, Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại biểu về các nội dung thảo luận; đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để gửi đến Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

