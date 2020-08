Chủ động tầm soát, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý, Hà Tĩnh đang tiềm ẩn nguy cơ về dịch Covid-19 nên các cấp, ngành, địa phương cần ráo riết, chủ động các giải pháp phòng chống dịch, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép.

Sáng nay (7/8), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã họp đánh giá kết quả thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên BCĐ phòng chống dịch tỉnh tham dự.

Hà Tĩnh chưa ghi nhận ca bệnh mới

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã thông báo khái quát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 trong điều kiện chống dịch bệnh Covid-19. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 tại 35 điểm thi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất.

Các điểm thi đã tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của Sở Y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sở GD&ĐT, Sở Y tế cùng với các địa phương đã tiến hành rà soát các thí sinh, cán bộ coi thi, phục vụ kỳ thi có liên quan đến các yếu tố dịch tễ để lên phương án xử lý theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu: Hiện nay, nguy cơ dịch ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn; chính vì vậy, việc tăng cường phát hiện, sàng lọc các trường hợp có nguy cơ trong cộng đồng là hết sức quan trọng.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, đến thời điểm này, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ca bệnh mới. Trong đợt 2, Hà Tĩnh đã triển khai xét nghiệm 3.112 mẫu, trong đó có 602 mẫu của người dân đi từ Đà Nẵng về (tất cả đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2).

Toàn tỉnh đang cách ly, theo dõi 43 trường hợp tại các cơ sở y tế; cách ly tập trung 906 người; rà soát, lập danh sách, cách ly tại nhà 8.941 người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các vùng có dịch về trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Để đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp, ngoài vai trò của ngành giáo dục thì đề nghị các ngành cần phối hợp chặt chẽ, nhất là y tế và công an.

Sở Y tế đang rà soát để tham mưu bổ sung các kế hoạch, kịch bản đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân đi từ Đà Nẵng trở về Hà Tĩnh sau ngày 1/7/2020 tự giác khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà đủ 14 ngày.

Các bệnh viện đã rà soát phương tiện, vật tư, hóa chất, nhân lực, xây dựng các phương án tiếp nhận, thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc mắc bệnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng phát biểu tại cuộc họp

Cơ bản đồng tình với các nhận định của các đại biểu. Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đề nghị Sở GD&ĐT sớm bổ sung đầy đủ thiết bị phục vụ chấm thi theo đúng quy định. Về công tác tiếp nhận, cách ly người về qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đối với những nhóm người quy mô nhỏ lẻ sẽ đưa về cách ly tại khu cách ly Cổng B - Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đối với những nhóm có quy mô lớn thống nhất sẽ đưa về cách ly tại các khu cách ly ở ký túc xá Mitraco và ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh nhằm đảm bảo sự hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng

Theo nhận định từ ngành y tế, dù đến thời điểm này, Hà Tĩnh chưa xuất hiện ca bệnh mới, tuy nhiên, tỉnh đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Sự lây nhiễm trong cộng đồng đối với các trường hợp bệnh đã ghi nhận tại các địa phương nhất là các thành phố lớn, nơi có nhiều con em Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập, lao động, du lịch... Số người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vẫn còn, nhất là có một số lượng người từ Thái Lan, Trung Quốc và các quốc gia đang có dịch nhập cảnh vào Lào rồi sang Việt Nam...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại cuộc họp

Trong các giải pháp phòng chống dịch, việc cài đặt ứng dụng Bluezon còn gặp khó khăn. Đề nghị ngành TT&TT xem xét, hướng dẫn cho các tầng lớp Nhân dân trong vấn đề này. Sở Ngoại vụ cần tăng cường hơn công tác phối hợp trong quản lý sinh viên Lào, gắn trách nhiệm chặt chẽ cho các trường có sinh viên và phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để quản lý tốt việc xuất, nhập cảnh của các em. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Các cấp, ngành phải chủ động nắm chắc tình hình dịch

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, mặc dù dịch đang diễn biến phức tạp, song với kinh nghiệm phòng chống từ đợt dịch trước nên Hà Tĩnh đang chủ động tầm soát dịch bệnh, triển khai bài bản các nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, dù trong đợt dịch này, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ca bệnh, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ dễ bị xảy ra ca dương tính trên địa bàn. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương cần chủ động, bám sát và nắm chắc tình hình trong công tác phòng chống dịch; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của BCĐ chống dịch, trong đó kiên trì thực hiện 2 mục tiêu chống dịch và phát triển sản xuất - kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục rà soát, cách ly, sàng lọc và chủ động lấy mẫu xét nghiệm đối với người về trên địa bàn; cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát cách ly.

Đối với người ra, người vào địa bàn qua cửa khẩu, đề nghị các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, cách ly tập trung. Các nhà trường có sinh viên Lào học tập phải quản lý chặt chẽ sinh viên của mình.

Đối với việc tổ chức hội nghị, lễ hội, đại hội Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định không tổ chức các lễ kỷ niệm có quy mô lớn; với đại hội Đảng vẫn diễn ra bình thường nhưng tuân thủ các khuyến cáo phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành liên quan và các địa phương phải đảm bảo mọi điều kiện an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Những thí sinh là F1, F2 thì sẽ không thi trong đợt này. Cần chú trọng đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, giáo viên coi thi ở các điểm thi.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi.

Phúc Quang