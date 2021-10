Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh “hiến kế” hoàn thiện các chính sách bảo hiểm

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian tới.

Chiều 27/10, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2020 . Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu tại phiên thảo luận.

Tham gia phiên thảo luận trực tuyến, đại biểu Trần Đình Gia khẳng định: Những năm qua, chính sách BHXH, BHYT của Việt Nam từng bước được hoàn thiện, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ; tạo cơ hội cho Nhân dân được tiếp cận, tham gia, thụ hưởng các chính sách; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Bày tỏ sự quan tâm về tình hình thực hiện chính sách BHXH, đại biểu cho rằng Quốc hội cần sửa đổi các quy định của Luật BHXH 2014 để đảm bảo sự tương đồng, thống nhất giữa chế độ của người tham gia BHXH tự nguyện và người tham gia BHXH bắt buộc. Nghiên cứu tăng mức hỗ trợ đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời khuyến khích các địa phương có cơ chế hỗ trợ thêm một phần mức đóng BHXH tự nguyện.

Đại biểu cho biết thêm, tại Hà Tĩnh, ngoài chính sách hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh 20% mức đóng theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn, tương đương 30.800 đồng/tháng. Nhờ vậy đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện là 37.500 người, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn trước đó (từ 2008 đến 12/2019) là 12.622 người.

Đại biểu tham gia phiên thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại biểu Trần Đình Gia đề nghị cần xem xét, sửa đổi Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó quy định việc cộng nối để tính hưởng chế độ của đối tượng có thời gian tham gia quân đội đảm bảo phù hợp và bình đẳng giữa người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; điều chỉnh một số chỉ tiêu về tính toán độ bao phủ phù hợp thực tế...

Đại biểu phân tích, hiện tình trạng thanh toán BHXH một lần có xu hướng gia tăng qua các năm. Nguyên nhân chính là do người lao động chưa nhận thức rõ chế độ chính sách của Nhà nước khi đóng BHXH, quyền lợi hưởng lương hưu hàng tháng khi đã đóng đủ số năm BHXH. Do đó, cần có giải pháp tuyên truyền và chỉ đạo kịp thời; có chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đóng BHXH.

Về tình hình thực hiện chính sách BHYT, đại biểu Trần Đình Gia đề nghị bổ sung đối tượng người nước ngoài học tập tại Việt Nam nhưng không có học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam vào nhóm bắt buộc tham gia BHYT tại Việt Nam.

Bộ Y tế kịp thời hướng dẫn về cách tính chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo mức tăng/giảm của năm quyết toán so với năm trước liền kề. Đồng thời, có giải pháp xử lý kịp thời các khoản chi phí khám chữa bệnh vượt trần những năm 2020 về trước, tạo điều kiện cho các cơ sở khám bệnh hoạt động.

Thùy Dương