Đức Thọ tập trung phục hồi kinh tế, tạo bước đột phá trên các lĩnh vực

Năm 2022, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu tập trung phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19; đẩy mạnh xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (giai đoạn 2021 - 2025) và triển khai các dự án trọng điểm.

Sáng 28/12, HĐND huyện Đức Thọ khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đề ra giải pháp năm 2022, xem xét nhiều nội dung quan trọng mang tính quyết định tới sự phát triển của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phan Thị Nguyệt Thu tới dự.

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Đức Thọ đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện thu - chi ngân sách năm 2021, kế hoạch thu - chi ngân sách và phân bổ nguồn đầu tư phát triển năm 2022; tờ trình về việc xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tờ trình về đề nghị HĐND huyện ban hành cơ chế chính sách thực hiện Đề án xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương bổ sung có mục tiêu cho các dự án đầu tư năm 2022; tờ trình về việc xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2022…

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu, huyện Đức Thọ có 22/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, kinh tế tiếp tục giành được những kết quả quan trọng, nhiều dự án mới được triển khai; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.429 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020; thu ngân sách trên địa bàn đạt 276 tỷ đồng, bằng 145,7% kế hoạch tỉnh giao và bằng 145,3% kế hoạch HĐND huyện giao, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/năm.

Công tác thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp được quan tâm đúng mức, giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN năm 2021 đạt 1.899,5 tỷ đồng (tăng 112% so với năm 2020). Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.129 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2020. Diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng khởi sắc.

An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình dịch bệnh COVID-19 từng bước được kiểm soát tốt.

Năm 2022, huyện Đức Thọ đề ra mục tiêu tổng quát là tập trung phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19; đẩy mạnh xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (giai đoạn 2021-2025); đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, tạo bước đột phá toàn diện trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Nguyễn Tiến Thắng báo cáo một số nội dung tại kỳ họp.

Đức Thọ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt 211 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 1.450 tỷ đồng, xây dựng từ 3-5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1-2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xây dựng 15 - 20 khu dân cư mẫu; 200 vườn mẫu và có thêm ít nhất 8 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới từ 0,5 - 1%.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày (28 - 29/12) với các nội dung thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo, nghị quyết trình kỳ họp; chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.

Đức Phú