Hà Tĩnh dự kiến hỗ trợ hơn 468 tỷ đồng cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị bàn một số nhiệm vụ, giải pháp về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, do UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chiều nay (15/4).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn; lãnh đạo một số sở, ngành

275.000 người được xem xét, giải quyết hỗ trợ

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, Hà Tĩnh dự kiến có 275.000 người thuộc 7 nhóm đối tượng được xem xét, giải quyết các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ với tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 468 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ 67.576 người lao động bị mất việc làm với số tiền dự kiến hỗ trợ trên 233 tỷ đồng; hỗ trợ 207.546 người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, với kinh phí dự kiến thực hiện gần 235 tỷ đồng.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc báo cáo Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai và tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gửi Sở Tài chính trước ngày 25/4/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Tài chính cấp tạm ứng kinh phí.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh báo cáo dự thảo các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19

Dự thảo UBND tỉnh đã đưa ra 5 nhiệm vụ và một số giải pháp nhằm chia sẻ khó khăn cùng với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, bảo đảm an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Đối với các nhóm đối tượng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 sẽ phải tập trung triển khai thực hiện trước. Còn một số đối tượng mở rộng thực hiện theo chính sách hỗ trợ của tỉnh sẽ triển khai sau.

Các nhiệm vụ được xác định là: tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh việc giao kế hoạch vốn và giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và thông tin truyền thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã góp ý, đề xuất một số nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: xác định đối tượng hưởng chính sách; khó khăn, bất cập về quy trình thủ tục, biểu mẫu hồ sơ; khó khăn về kinh phí thực hiện.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng: Nhóm đối tượng lao động tự do cần phải phân từng loại cụ thể. Đồng thời, ngành LĐ-TB&XH xem xét cân nhắc đối với một số đối tượng hỗ trợ mở rộng theo chính sách của tỉnh.

Thực hiện ngay việc chi trả cho một số đối tượng

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cho rằng, đối với các nhóm là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện đã có cơ sở dữ liệu có thể triển khai chi hỗ trợ ngay.

Đồng thời phải xác định tiêu chí doanh nghiệp và đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Đối với các nhóm là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện đã có cơ sở dữ liệu có thể triển khai chi hỗ trợ ngay.

Trong khi chờ hướng dẫn của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, các sở, ngành liên quan tập trung cao cho việc rà soát cho đúng đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

“Đối với nhóm lao động, doanh nghiệp, UBND tỉnh giao cho Cục Thuế Hà Tĩnh rà soát những doanh nghiệp nằm trong đối tượng được hỗ trợ”, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.

Đối với nhóm đối tượng là lao động tự do, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát, tổng hợp số lượng các đối tượng đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, chính xác, kịp thời, không bỏ sót.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng yêu cầu các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nắm bắt, chủ động trong việc rà soát, thống kê; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách ở cơ sở.

