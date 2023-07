HĐND huyện Vũ Quang xem xét ban hành 5 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 6 của HĐND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) diễn ra trong 1 ngày. Sau phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn và thông qua 5 nghị quyết của kỳ họp.

Sáng 24/7, HĐND huyện Vũ Quang khoá V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng tham dự kỳ họp.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong phiên khai mạc, đại biểu HĐND huyện Vũ Quang đã nghe, cho ý kiến về các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực. Đặc biệt là báo cáo về phát triển KT-XH, QP-AN của huyện trong 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm của các cấp, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nên tình hình KT-XH của Vũ Quang có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt hơn 1.380 tỷ đồng (đạt 35,35% KH, bằng 88,99% so cùng kỳ). Trong đó, nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 566,331 tỷ đồng (đạt 38,89% KH, bằng 97,61% so cùng kỳ); công nghiêp - xây dựng đạt 513,658 tỷ đồng (đạt 28,85% KH, bằng 74,88% so cùng kỳ); thương mại - dịch vụ đạt 300,274 tỷ đồng (đạt 44,98%, bằng 105,46% so cùng kỳ).

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn báo cáo tóm tắt tình hình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2023.

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 4 tiêu chí huyện NTM nâng cao theo kế hoạch đạt chuẩn trong năm 2023 (gồm: quy hoạch; kinh tế; môi trường; an ninh trật tự - hành chính công) được quan tâm thực hiện và tăng dày.

Đối với tiêu chí cấp xã: tiếp tục củng cố tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, tập trung nâng cấp, làm mới đường giao thông, mương rãnh thoát nước, lắp đặt mới đường điện chiếu sáng, chỉnh trang khu dân cư NTM kiểu mẫu, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, trồng hàng rào xanh, cây bóng mát, xây dựng hố xử lý nước thải...

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác cải cách, kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường… được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vũ Quang Đậu Đình Dân báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 và báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới trong chỉ đạo thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được siết chặt.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Vũ Quang cũng đã thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng cuối năm 2023, huyện Vũ Quang đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, huyện tiếp tục duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp; tập trung xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với xây dựng mô hình du lịch cộng đồng theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giao thông, thủy lợi, xây dựng, tài nguyên môi trường; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ triển khai các dự án đã thu hút trên địa bàn huyện...

Kỳ họp thứ VI, HĐND huyện Vũ Quang khóa V diễn ra trong 1 ngày.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Vũ Quang dự kiến xem xét, ban hành 5 nghị quyết quan trọng, là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Vũ Quang (lần 2); Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Văn Chung