Hết quý I, TP Hà Tĩnh thu ngân sách ước đạt 244,9 tỷ đồng

TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo chương trình khung kế hoạch năm 2022 và chiến lược phát triển thành phố giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Đức chủ trì hội nghị.

Chiều 22/3, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP - AN quý I/2022.

Quý I/2022, kinh tế TP Hà Tĩnh tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, thương mại - dịch vụ đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Hiện, thành phố đang triển khai xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung xử lý các vướng mắc, chuyển đổi, di dời các cụm công nghiệp trên địa bàn; tổ chức lại sản xuất, phát triển sản phẩm bánh đa nem ở xã Thạch Hưng.

Chủ tịch UBND phường Thạch Linh Trương Quang Sơn: Đề nghị thành phố tiến hành kiểm tra, thẩm định và công nhận 2 nhà văn hóa kiểu mẫu, 1 tổ dân phố mẫu đã hoàn thành các tiêu chí theo tự đánh giá, đảm bảo kế hoạch của địa phương.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các công trình. Đồng thời, địa phương đang tập trung các công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm mới như: đường vành đai phía Đông thành phố; đường Xuân Diệu kéo dài từ khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền; đường Nguyễn Du kéo dài từ đường Mai Thúc Loan đến đê Đồng Môn; mương thoát nước hai bên đường Phan Đình Phùng...

Chủ tịch UBND phường Trần Phú Trần QuốcToản: Một số dự án, công trình trên địa bàn thi công dang dở đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của phường.

Các công trình mục tiêu đã được các phường, xã chủ động, khảo sát, lập hồ sơ trình thẩm định để tổ chức triển khai thi công. Chương trình trồng mới 100.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2025 được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong 3 tháng đầu năm, thành phố trồng được 10.533 cây xanh, lũy kế đến nay trồng được 47.122 cây xanh.

Về sản xuất nông nghiệp, các địa phương đảm bảo gieo cấy hết diện tích vụ xuân 2022. Một số mô hình nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao đã cho hiệu quả bước đầu như: Nuôi trai lấy ngọc, nuôi ong lấy mật, lúa rươi; sản xuất rau quả tập trung theo hướng hữu cơ, nuôi bò nhốt theo hướng tuần hoàn tại xã Đồng Môn; mô hình rau, củ, quả tại phường Thạch Quý; trồng sen, súng tại phường Thạch Linh...

Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Trần Thị Thủy Nga: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến công tác dạy và học tuy nhiên cùng với sự nỗ lực của các trường, kết quả học kỳ I năm học 2021 - 2022 đạt kết quả cao; dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9.

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I năm 2022 trên địa bàn ước đạt 244,9 tỷ đồng, đạt 30,6% KH tỉnh và 23,7% KH thành phố; bằng 158,6% so với cùng kỳ.

Về chiến lược phát triển thành phố giai đoạn mới, hiện nay, địa phương cũng đã hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành Đề án Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; hoàn thiện đề xuất điều chỉnh một số hạng mục quan trọng dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu” vay vốn ADB; xây dựng đề án thu phí vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng đô thị văn minh, phường đạt chuẩn văn minh đô thị và nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Đức: Năm 2022 sẽ diễn ra nhiều sự kiện, lễ kỷ niệm trọng đại, đề nghị các phòng, ban và địa phương căn cứ vào kế hoạch khung năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ các dự án...

Văn hóa - giáo dục có nhiều kết quả nổi bật, đảm bảo kế hoạch thực hiện chủ đề trọng tâm của năm: tạo đột phá trong phát triển văn hóa, giáo dục.

Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm; phòng chống dịch COVID-19 được các địa phương bám sát thực hiện. Đến nay, tỷ lệ tiêm vắc - xin phòng chống COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt99,1% (mũi 1); 98% (mũi 2) và 76,6% mũi bổ sung, nhắc lại. Đối với trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đạt tỷ lệ 99,1% (mũi 1) và 95,5% (mũi 2). Quốc phòng - an ninh được giữ ổn định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý: Các phòng, ban chuyên môn và địa phương cần xử lý các vướng mắc liên quan đến GPMB các dự án chuyển tiếp trên địa bàn nhằm đảm bảo các chương trình, kế hoạch chung của thành phố. Cùng với đó, tập trung cao cho các dự án mới, nhất là các dự án quỹ đất nhằm tạo nguồn thu cho địa phương.

Thời gian tới, TP Hà Tĩnh tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo chương trình khung kế hoạch năm 2022. Đồng thời, triển khai thực hiện các nội dung Kết luận số 09-KL/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận 374 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố về chiến lược phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu ghi nhận, đánh giá cao các phòng, ban chuyên môn và địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và đạt được những kết quả khá.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương kịp thời rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những vấn đề đã tồn đọng kéo dài. Cùng với đó, xây dựng khung kế hoạch các nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, giao trách nhiệm đến từng cán bộ, công chức gắn với việc đánh giá, bình xét thi đua cuối năm.

Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022); ra mắt chuỗi cửa hàng buôn bán, tiêu thụ sản phẩm thành phố Hà Tĩnh (Thành Sen Mart) gắn với đào tạo chuyển đổi số; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch CCN Thạch Đồng và khu vực phụ cận; chỉnh trang gắn với công tác phòng chống cháy nổ ở chợ TP Hà Tĩnh.

Tập trung chỉnh trang đô thị, trồng và chăm sóc cây xanh; tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh công tác GPMB, thi công dự án; triển khai các công trình mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới...

Nguyễn Oanh