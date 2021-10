Hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến ngành công an

Việc đề nghị HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành 3 nghị quyết liên quan đến ngành công an tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII là cần thiết, phù hợp thực tiễn.

Chiều 8/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Công an tỉnh để nghe báo cáo một số nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Công an tỉnh đã báo cáo việc chuẩn bị các đề án trình kỳ họp, gồm: Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Đề án bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh; Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Đến nay, Hà Tĩnh đã điều động, bố trí 1.007 công an chính quy về công tác tại 195/195 xã, thị trấn. Hiện tại, nơi làm việc, chỗ ăn nghỉ, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ của lực lượng công an xã, thị trấn còn nhiều hạn chế; nhiều trang thiết bị, phương tiện chưa được trang cấp theo định mức quy định của Chính phủ và Bộ Công an. Do đó, việc đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh là yêu cầu cấp thiết.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa: Việc ban hành các nghị quyết về đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn; bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường phòng chống ma túy là cần thiết.

Tiếp tục nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách trong công tác bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị, không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây mất ổn định về an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì việc ban hành Nghị quyết về bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026 là cần thiết.

Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga thống nhất cao với việc ban hành 3 đề án về ngành công an

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026; thực hiện đồng bộ 3 mục tiêu: giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Công an tỉnh cũng đã đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết liên quan đến lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung dự thảo các đề án trình kỳ họp của Công an tỉnh. Đề nghị ngành tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự để hoàn thiện, đảm bảo nội dung, hình thức trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự đã đề nghị Công an tỉnh làm rõ một số vấn đề liên quan đến các đề án như: việc tận dụng các trụ sở dôi dư sau sáp nhập xã, thôn để làm trụ sở cho công an xã; công tác khảo sát, tìm địa điểm xây dựng các trụ sở; công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các sở, ngành có liên quan trong xây dựng đề án.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao vai trò của lực lượng công an xã chính quy. Lực lượng công an xã đã trực tiếp gần dân, giúp đỡ Nhân dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần kết luận cuộc làm việc.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị các đề án trình kỳ họp của Công an tỉnh. Việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành 3 nghị quyết này là cần thiết, phù hợp thực tiễn. Vì vậy, Công an tỉnh cần tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự để hoàn thiện, đảm bảo nội dung, hình thức trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

