Chiều 24/2, tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023).

Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại điện gia đình đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân… gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Vị tướng tài ba, người đảng viên cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo đức độ và tài năng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong suốt cả cuộc đời cống hiến cho cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được biết đến trên nhiều cương vị khác nhau, song dấu ấn sâu sắc nhất gắn liền với những chiến công vẻ vang là những năm tháng được giao trọng trách Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn.

Trên cương vị Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt nhất, đồng chí đã có những quyết định sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức lực lượng, xây dựng, phát triển, khai thác hiệu quả đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại và lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, cùng với những sáng kiến táo bạo, kịp thời, hợp với thực tiễn chiến đấu của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và Bộ Tư lệnh Trường Sơn, tuyến đường vận tải chiến lược Trường Sơn đã phát triển thành một hệ thống giao thông vận tải quân sự lớn, một “trận đồ bát quái xuyên rừng rậm”, với mạng lưới đường - cầu nhiều trục dọc Bắc - Nam; Đông - Tây Trường Sơn xuyên cả ba nước Đông Dương; nhiều trục ngang nối hai sườn Đông - Tây liên hoàn, đồng bộ, nối tất cả các chiến trường, hệ thống đường ống dẫn xăng dầu, mạng thông tin đường dây tải ba…

Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã làm tròn sứ mệnh chuyển tải cơ sở vật chất, vũ khí, cơ động các lực lượng quân binh chủng với quy mô ngày càng lớn, cả chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến trường miền Nam.

Song song với việc chỉ huy, chỉ đạo tổ chức chiến đấu, bảo vệ, khai thác đường Trường Sơn, chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên còn chỉ đạo công tác tổ chức giúp đỡ nước bạn Lào một cách hiệu quả. Với tư duy nhạy bén, mang tầm chiến lược về nhiệm vụ giúp đỡ cách mạng Lào xây dựng, củng cố vùng giải phóng dọc theo tuyến hành lang, vừa mang ý nghĩa quốc tế, liên minh chiến đấu giữa hai dân tộc, vừa có ý nghĩa trực tiếp với việc giữ vững và phát triển tuyến chi viện chiến lược.

Trên các trọng trách được giao sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên luôn thể hiện tinh thần quyết liệt, sâu sát thực tiễn, không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, khẳng định vai trò của nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, đồng chí đã cùng với tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đồng chí tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ và để lại những dấu ấn đậm nét trong các lĩnh vực được phân công quản lý, điều hành, trong đó có nhiều đóng góp trong tham mưu hoạch định các chủ trương, chính sách về xây dựng, phát triển các ngành, cũng như trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng nhiều công trình giao thông, thủy điện, thủy lợi, các công trình công nghiệp, dân dụng trọng điểm của quốc gia...

Đồng chí là một trong những người đề xuất ý tưởng xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh nối liền đất nước trên nền của tuyến đường mòn Trường Sơn huyền thoại.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Minh Khôi

“Những bài học kinh nghiệm, tổng kết công tác chỉ huy trong chiến đấu, lãnh đạo, điều hành trong xây dựng và phát triển đất nước của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên vẫn còn nguyên giá trị, là di sản quý giá cho các thế hệ mai sau học tập và noi theo”, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng khẳng định.

Không chỉ là vị tướng tài ba và có tầm nhìn chiến lược sắc sảo, đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên còn là một vị chỉ huy luôn dành tình thương yêu tha thiết, trọn vẹn nghĩa tình với đồng chí, đồng đội. Chính đồng chí là người đã đề xuất chủ trương, tổ chức lực lượng cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Tây Trường Sơn để đưa về nước và xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Đây là công trình đền ơn đáp nghĩa quy mô nhất, thể hiện lòng biết ơn vô hạn và sự tôn vinh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đến với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục tinh thần yêu nước, nhắc nhở các thế hệ mai sau về một thời kỳ oanh liệt, một thiên anh hùng ca trong lịch sử cách mạng của Đảng, của dân tộc ta.

Là người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên luôn dành tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt và cùng với lãnh đạo tỉnh thảo luận, tìm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi…

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, học tập tinh thần, ý chí, nghị lực cách mạng, sự linh hoạt, tư duy đổi mới sáng tạo, quyết đoán của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, chú trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế; khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ có lợi thế; đưa công nghiệp trở thành ngành trọng điểm và du lịch trở thành ngành mũi nhọn. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Quảng Bình; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc...

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm đã tái hiện lại những năm tháng hào hùng trên tuyến đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyền thoại cũng như các công trình lớn được xây dựng dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

