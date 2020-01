Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết các đơn vị trong đêm giao thừa Canh Tý 2020

Tối 30 tết (24/1), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đã đến chúc tết một số đơn vị trực nhiệm vụ trong đêm giao thừa.

Chuẩn bị thời khắc giao thừa tết cổ truyền xuân Canh Tý năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn gặp mặt, chúc tết cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu.

Chuẩn bị thời khắc đón giao thừa, bước sang năm mới Canh Tý, Bí thư Tỉnh ủy gửi tới lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, công chức và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng vui mừng thông tin nhanh một số tình hình về kinh tế, an ninh trật tự, vui tết đón xuân của nhân dân trong 3 ngày giáp tết vừa qua (28, 29 và 30 tết). Theo đó, trong 3 ngày qua, tình hình tai nạn giao thông giảm 50% số vụ so với cùng kỳ năm 2019.

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống đảm bảo số lượng, chất lượng và giá cả không tăng so với ngày thường. Đời sống nhân dân từ thành thị đến nông thôn đều đảm bảo vui tươi, phấn khởi, đón tết đầm ấm, an lành.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, công chức vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Đặc biệt, 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, vì vậy, cán bộ, công chức Tỉnh ủy cần tập trung cao công tác tham mưu, giúp việc, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp.

* Cũng trong tối nay, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã tới chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, nhất là trong tết và sau tết, lực lượng công an cần chủ động triển khai tốt các mặt công tác, nhất là chủ động nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tai tệ nạn xã hội; chú trọng triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng pháo nổ, sử dụng bia, rượu khi lái xe; duy trì chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng nhận, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp có thể xảy ra, đảm bảo cho nhân dân vui tết, đón xuân Canh Tý 2020 an lành, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh bước sang năm mới đoàn kết, chung sức, đồng lòng, giành nhiều thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

* Đến chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận, đánh gia cao vai trò tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu cán bộ, chiến sỹ quán triệt nghiêm túc các chế độ trực bảo đảm an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao; mong muốn bước sang năm mới cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được giao.

* Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn đến chúc tết cán bộ, nhân viên Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân, viên chức ngành nông nghiệp Hà Tĩnh trong năm qua đã vượt qua khó khăn, bám sát diễn biến thời tiết, dịch bệnh để có những giải pháp phòng trừ, khôi phục sản xuất đồng bộ, kịp thời, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, năm 2020 được cảnh báo thời tiết vẫn diễn biến cực đoan, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cao trong sản xuất, chăn nuôi. Bởi vậy, đòi hỏi toàn ngành nỗ lực, chủ động tham mưu, tập trung quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, vừa có những ứng phó trước mắt kịp thời, vừa có chiến lược lâu dài để phát triển sản xuất, hạn chế các thiệt hại. Tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao chuỗi giá trị; hoàn thiện đề án tỉnh nông thôn mới...

* Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn cũng đã đến chúc tết cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý, đơn vị cần đảm bảo cung cấp đủ và an toàn về điện sinh hoạt cho người dân, vùng sản xuất trọng điểm, đặc biệt là trong dịp tết, góp phần cho nhân dân vui tết, đón xuân trọn vẹn.

* Đoàn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã đến chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của cán bộ, chiến sỹ BĐBP trong thời gian qua. Đặc biệt trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn biên giới.

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gửi tới tất cả các cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cùng gia đình năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cho rằng, năm 2020 với nhiều sự kiện đặc biệt, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, diễn ra đại hội Đảng các cấp... Tỉnh đặc biệt đề cao công tác đảm bảo QP-AN, do vậy nhiệm vụ của lực lượng biên phòng rất nặng nề.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng biên phòng tập trung cao công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân trên hai tuyến biên giới được vui xuân, đón tết trong không khí đầm ấm bình yên.

* Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã chúc tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đang làm nhiệm vụ trực Tết phục vụ điều trị bệnh nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, y bác sỹ BVĐK tỉnh trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời, chúc mừng đến toàn thể cán bộ, viên chức BVĐK tỉnh một năm mới sức khỏe.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ với các y, bác sỹ đã hy sinh niềm vui sum họp đón tết bên gia đình để túc trực điều trị cho hơn 300 bênh nhân đang điều trị trong những ngày tết.

Bước sang năm mới Canh Tý 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh mong muốn, ngành y tế và BVĐK tỉnh tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân; đặc biệt vận hành tốt các trang thiết bị mới được đầu tư để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Ngành y tế cần chủ động các điều kiện để phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp…

* Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới xuân Canh Tý 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đến chúc tết cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, đến thời điểm cận kề đón giao thừa, gần 100% cán bộ, công nhân vẫn bám sát trên các tuyến đường để làm đẹp cho các tuyến đường, khu phố cho nhân dân được đón tết trong điều kiện vệ sinh, môi trường đảm bảo, cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tinh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong toàn công ty.

Bước sang năm mới 2020 đòi hỏi công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Trong không khí vui đón xuân mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chúc cán bộ, công nhân viên lao động trong toàn công ty đón năm mới đầm ấm, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

