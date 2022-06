Lãnh đạo tỉnh chúc mừng thành tích mới của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh

Chúc mừng thành tích mà tập thể cán bộ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đã đạt được tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn, các nghệ sỹ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật tỉnh nhà.

Sáng 6/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đến tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh về thành tích xuất sắc tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức từ ngày 17 - 28/5 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Liên hoan có sự tham gia của 250 diễn viên đến từ 11 đơn vị nghệ thuật tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp trên cả nước với 16 vở diễn (gồm 9 vở tuồng, 7 vở kịch dân ca).

Cảnh trong vở diễn “Đi qua ngày giông bão”.

Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 3 huy chương đồng ở giải vở diễn; 31 huy chương vàng, 40 huy chương bạc, 20 huy chương đồng ở giải diễn viên.

Trong đó, đoàn Hà Tĩnh đạt 7 huy chương gồm 1 huy chương bạc toàn đoàn với vở diễn “Đi qua ngày giông bão” và 6 huy chương ở nội dung giải diễn viên (2 huy chương vàng thuộc về các diễn viên: Thanh Nguyên, Quang Hưng; 3 huy chương bạc thuộc về các diễn viên: Thanh Mai, Hữu Thể, Vũ Bảo; 1 huy chương đồng thuộc về diễn viên Công Mạnh).

Chúc mừng tập thể cán bộ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị trong suốt thời gian qua, nhất là tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chúc mừng.

Chia sẻ với những khó khăn của đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn tập thể cán bộ, diễn viên nhà hát tiếp tục đồng lòng vượt qua khó khăn, tâm huyết, cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật tỉnh nhà.

Từ tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh được tổ chức vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Giám đốc Nhà hát cần chủ động tham mưu Sở VH-TT&DL xây dựng đề án bảo tồn và phát triển nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Thay mặt đơn vị, NSƯT Đặng Duy Hải - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành đã quan tâm, hỗ trợ và định hướng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn nói chung và tham gia hội thi nói riêng.

NSƯT Đặng Duy Hải - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành.

Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh bày tỏ mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành để tập thể cán bộ, diễn viên yên tâm công tác, giành nhiều thành tích xuất sắc hơn trong thời gian tới.

Thu Hà - Thiên Vỹ