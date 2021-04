Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về khen thưởng cho các cá nhân

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có văn bản số 215/BTĐKT-NV ngày 29/4/2021 về việc lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh đối với việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh việc đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Trong đó, truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 cá nhân lão thành cách mạng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận gồm: ông Phan Luận (quê quán: xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân), ông Nguyễn Tuệ (quê quán: xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc), ông Nguyễn Nhuệ (quê quán: xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc), ông Trần Thi (quê quán: thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất cho: ông Trần Anh Dưỡng (quê quán: xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc); tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì cho ông Nguyễn Thế Thắng (quê quán: xã Vĩnh Yên, huyện Can Lộc).

Ý kiến phản hồi của Nhân dân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (số 1, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh).

Sau 7 ngày đăng tải, nếu không có ý kiến phản hồi của nhân dân, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình các cấp khen thưởng theo quy định.

Thùy Như