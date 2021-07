Lộc Hà khen thưởng 18 tập thể, 24 cá nhân trong thực hiện công tác bầu cử

Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Sáng nay (21/7), huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải.

Trong kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, huyện Lộc Hà là đơn vị bầu cử số 2 - Đại biểu Quốc hội (có 4 ứng cử viên, bầu 2 đại biểu), đơn vị bầu cử số 7 - Đại biểu HĐND tỉnh (có 7 ứng cử viên, bầu 4 đại biểu).

Cùng với đó, trên địa bàn có 6 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện (có 48 ứng cử viên, bầu 30 đại biểu) và 83 đơn vị bầu cử cấp xã (có 500 ứng cử viên, bầu 297 đại biểu).

Phó Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Lê Văn Vượng báo cáo kết quả công tác bầu cử trên địa bàn.

Trong ngày bỏ phiếu, Lộc Hà có 56.451 cử tri tham gia đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,7%. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí phấn khởi, tin tưởng, ngày hội chính trị của toàn dân được diễn ra đúng tiến độ, tốt đẹp, không có đơn vị nào phải bầu lại.

Các vị đại biểu được lựa chọn là người đại diện cho ý chí, quyền lợi, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân với số phiếu khá tập trung.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại Thạch Châu (ảnh tư liệu).

Trong quá trình thực hiện công tác bầu cử, Lộc Hà cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và triển khai đồng bộ giữa các công tác nhân sự, tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, vận động cử tri đi bầu cử, đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân Lộc Hà trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả tất cả các phần việc liên quan đến công tác bầu cử.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh khẳng định: Thành công trong cuộc bầu cử vừa qua đã góp phần khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của cử tri, Nhân dân đối với hệ thống chính trị hiện nay, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả hoạt động của bộ máy, tạo tiền đề để thúc đẩy KT-XH phát triển.

Với sự nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bầu cử, 18 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đã được Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng tặng giấy khen. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã có quyết định tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc nhất trong công tác bầu cử.

Lãnh đạo huyện Lộc Hà trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân...

.. trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho 18 tập thể...

... và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Ngoài tổng kết bầu cử thì trong sáng nay (21/7), huyện Lộc Hà cũng đã tiến hành sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 22/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2016-2020; tổng kết phong trào thi đua “90 ngày cao điểm xây dựng NTM”.

Tiến Phúc