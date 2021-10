MTTQ Hà Tĩnh vận động Nhân dân chống dịch hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội

Trong quý III/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và các tổ chức thành viên đã tích cực hưởng ứng, thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh; tập trung hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống. Trong 9 tháng năm 2021, MTTQ tỉnh đã vận động Nhân dân đóng góp 1.310 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá trên 20 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh miền Nam; vận động hơn 289.000 suất ăn trị giá trên 10 tỷ đồng cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê chống dịch. Toàn tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền và hàng hóa quy đổi là trên 125 tỷ đồng từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. MTTQ tỉnh đang chỉ đạo làm nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh; làm nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai từ nguồn kêu gọi xã hội hóa; hỗ trẻ em mồ côi tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19...