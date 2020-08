Nắm chắc tình hình, đẩy mạnh giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Trưởng BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường chỉ đạo, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị, đặc biệt khi có tình huống phức tạp phát sinh.

Khu cách ly Ký túc xá Mitraco ở thị xã Kỳ Anh

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn vừa thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ban hành Công văn số 30-CV/BCĐ ngày 7/8/2020 về một số giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian tới.

Công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, Công điện số 2388-CĐ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 26-CV/BCĐ, ngày 26/7/2020 và Công văn số 27-CV/BCĐ, ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Tăng cường chỉ đạo, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, liên tục, đặc biệt khi có tình huống phức tạp phát sinh.

Sở Y tế tăng cường công tác sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh dương tính trong cả nước, thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và hướng dẫn người dân cách ly tại nhà theo quy định; thường xuyên thông tin, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tình hình dịch bệnh, chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó với diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho các công dân cách ly tại khu ký túc xá Mitraco ở thị xã Kỳ Anh

Đối với công tác quản lý người từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch trong cả nước về địa bàn tỉnh: Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quốc gia, Bộ Y tế, tuyên truyền người dân hạn chế di chuyển để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đội ngũ y tế làm nhiệm vụ hàng ngày kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt người cách ly.Về cách ly người nhập cảnh vào địa bàn: Sở Ngoại vụ chủ động trao đổi, phối hợp với Bộ Ngoại giao, đại sứ quán các nước để nắm thông tin, tình hình, số lượng, thời gian công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Hà Tĩnh, phối hợp quản lý chặt chẽ người lao động, chuyên gia nước ngoài và sinh viên Lào trên địa bàn tỉnh.

Các lực lượng: Y tế, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các địa phương tiếp tục thực hiện cách ly người nhập cảnh tại các khu cách ly tập trung theo quy định; Công an tỉnh bố trí xe dẫn đường cho các phương tiện chở người cách ly về các khu cách ly tập trung và đến các địa điểm bàn giao công dân, đảm bảo đầy đủ các biện pháp an toàn cho lực lượng phục vụ.

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy tối đa vai trò của thôn, tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch đối với người cách ly tại gia đình, giám sát các đối tượng thuộc diện cách ly, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các cá nhân, gia đình không tuân thủ các quy định về cách ly.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh kiểm tra, giám sát ATTP tại bếp ăn phục vụ khu cách ly của Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh.

Trước mắt, tạm dừng tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, các cuộc hội nghị, hội thảo... có quy mô trên 100 người để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh.

Đối với đại hội đảng bộ cấp huyện của 3 đơn vị còn lại, thống nhất để các địa phương tổ chức đại hội theo kế hoạch. Yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động xây dựng phương án dự phòng khi có tình huống phức tạp phát sinh.

Các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên học tập tại trường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sinh viên tự ý về nước trái phép. Các trường, đơn vị giám sát không chặt chẽ, để xảy ra vi phạm thì lãnh đạo nhà trường phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh.

Công tác xét nghiệm Covid-19 tại Hà Tĩnh được thực hiện kịp thời.

Đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện, chỉ đạo tổ chức kỳ thi minh bạch, khách quan, đúng quy chế, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm, sai sót trong suốt quá trình thi và chấm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế, các địa phương, đơn vị hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định, khuyến cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế; bố trí các phòng thi dự phòng, có phương án điểm thi dự phòng trong trường hợp điểm thi chính thức nằm trong vùng phong tỏa. Đối với trường hợp các em học sinh được ngành Y tế xác định là F1, F2 của các bệnh nhân dương tính thì chưa tổ chức thi tập trung trong đợt thi ngày 9-10/8/2020.

Khuyến cáo học sinh, cán bộ coi thi và các lực lượng phục vụ đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng dịch, tuy vậy, tùy tình hình thực tiễn có thể không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lúc làm bài thi, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tập trung làm bài thi.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh tại điểm thi THPT Vũ Quang sáng nay (9/8)

Các địa phương chủ động bố trí địa điểm ăn, nghỉ tập trung cho giáo viên, cán bộ coi thi; phối hợp ngành Y tế kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các điều kiện phòng dịch tại các địa điểm ăn, nghỉ tập trung.

Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án, phối hợp với các địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Về bố trí kinh phí chống dịch, chế độ cho người cách ly và các lực lượng phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Các địa phương, sở, ban, ngành kịp thời hoàn thiện hồ sơ, đề xuất Sở Tài chính hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán chi phí phòng, chống dịch trong giai đoạn 1.

Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy định, hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới phù hợp tình hình thực tiễn; đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch giai đoạn tiếp theo, đồng thời tiết kiệm ngân sách cho tỉnh, tránh lãng phí.

Để phòng chống dịch hiệu quả, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân.

Các cơ quan thông tin, báo chí, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thông tin thường xuyên, liên tục về những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19. Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phủ sóng trên diện rộng để mọi người dân nâng cao nhận thức, chủ động cài đặt ứng dụng Bluezone (ứng dụng truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19).

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo lĩnh vực, địa bàn được phân công tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Công văn này, thường xuyên báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo và Thường trực Tỉnh ủy.

P.V